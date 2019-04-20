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«МастерШеф. Професіонали»: Визначилася 10-ка найкращих кухарів України

20.04.2019

У восьмому випуску «МастерШеф. Професіонали» до конкурсів приступили 11 кухарів. Після битви чорних уже 10-ка найсильніших кулінарів залишилася боротися за мільйон. Детальніше читайте в матеріалі.

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Перший конкурс – «Монополія». Кожна команда відповідала за певний вид продуктів або девайси. А комори з усім необхідним були закриті. Саме тому учасникам було так важливо домовитися між собою. Жовті презентували три кращих страви. Тому чорні фартухи на себе наділи Серветник Паша, Яблонська Катя і Пєскова Катя.

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У другому випробуванні шефи і су-шефи трьох команд повинні були зробити для своїх колег фоторецепти. Учасники готували страви тільки по візуальним підказкам. Команда Синіх впоралася краще за всіх і відразу вирушила на балкон. Чорні фартухи дісталися Кості Лайпакову і Шеві Дімаріку.

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Більше на тему: Суддя «МастерШеф» Тетяна Литвинова йде з СТБ

На битві чорних кухарі повинні були приготувати щось новаторське з продуктів для звичних українських страв. А разом із учасниками за поверхню встав Володимир Ярославський. Суддя у черговий раз показав, що для справжніх професіоналів немає нічого неможливого. Страву Паші Серветника похвалив сам Володимир Ярославський, а ось хтось не впорався із завданням і покинув проект.

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Детальніше про те, хто пішов з «МастерШеф. Професіонали» дивіться у 8 випуску на телеканалі СТБ.

Video: «МастерШеф. Професіонали»: Визначилася 10-ка найкращих кухарів України

Мастер Шеф Професіонали випуск 8: Тепер відомі імена десяти найкращих кулінарів країни. Детальніше про випуск 8 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

 

Video: «МастерШеф. Професіонали»: Визначилася 10-ка найкращих кухарів України

Мастер Шеф Професіонали випуск 8: Тепер відомі імена десяти найкращих кулінарів країни. Детальніше про випуск 8 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

 

Video: «МастерШеф. Професіонали»: Визначилася 10-ка найкращих кухарів України

Мастер Шеф Професіонали випуск 8: Тепер відомі імена десяти найкращих кулінарів країни. Детальніше про випуск 8 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

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