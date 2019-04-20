У 8 випуску «МастерШеф. Професіонали» хтось із кулінарів втратив шанс боротися за титул кращого. Хто пішов із «МастерШеф. Професіонали» – читайте в матеріалі.

У 8 випуску «МастерШеф. Професіонали» покинув Діма Шевченко.

Цього учасника на його ж прохання називали Шева Дімарік. Ім’я говорить саме за себе, адже Діма – свій пацан. Він знайшов спільну мову з усіма на проекті і завжди прислухався до порад і критики. Учасники відзначили, що Діма вірив у свої сили і ніколи не здавався.

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У цього кулінара є досвід, свій стиль і бачення і він готовий вчитися. Так, досвіду не вистачило, щоб увійти до 10-ки кращих кухарів, але це лише справа часу. Шева дуже швидкий і цілеспрямований і успіх йому гарантований! Віримо, у нього все вийде.

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