Гороскоп на 20 квітня 2019 року вже приготував для вас багато сюрпризів – субота ж. А значить, потрібно і відпочити, і весело провести час, адже так? Для цього читайте наш гороскоп на сьогодні та будете знати, що робити.

Овен

Овни, вам би зараз змінити обстановку і поїхати в нове місце. Щось нам підказує, що там ви знайдете джерело натхнення, яке так давно шукаєте. Їдьте, і нехай весь світ зачекає…

Телець

В особистому житті якісь не найкращі зміни. Вас би залишити в спокої хоча б на кілька днів, це б покращило ситуацію, чи не так? Хоча, щоб завоювати вашу увагу, партнер подарує вам класний подарунок, що теж досить непогано.

Близнюки

Сьогодні ви будете потрібні вашому другу. У нього або трапиться біда, або йому потрібна буде ваша фінансова допомога. Але ми точно знаємо, що ви не залишите одного в біді, адже він вас виручав не раз, правда?

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Рак

Раки, зосередьтеся на особистому житті в ці дні. Воно у вас якесь аж надто активне в цей період. З коханою людиною плануєте поїздку? Втілюйте в реальність!

Лев

Сьогодні відкиньте всі думки про роботу. Ви добре працювали весь тиждень, щоб сьогодні зайнятися своїм здоров’ям. Прислухайтеся до себе і зрозумійте, де потрібно підлатати діри. Краще зараз, ніж потім, коли потеплішає, а ви зляжете з новою застудою.

Діва

Зі здоров’ям не все впорядку? Так, зірки кажуть, що у вас проблеми запального характеру. Не затягуйте з цією проблемою, далі буде тільки гірше. Лікарі не кусаються, сходіть до них!

Терези

Сьогодні варто провести тихий домашній день в обіймах з коханою людиною. Приготуйте спільну вечерю, сходіть в кіно або просто на прогулянку. Загалом, займіться тим, чого бажає ваша душа, а робота… Робота почекає.

Скорпіон

Сьогодні у вас намічається свято з колегами? Мабуть, ви сумуєте один за одним навіть у неробочий час. Ну що ж, проведіть його якнайкраще, це зблизить вас і ви потім ще довго будете згадувати ваш захід.

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Стрілець

У вас два варіанти, як провести цей день: влаштувати свято вдома або… піти на крутий захід! А може, обидва варіанти? Як не крути, а сьогодні таки потрібно бути в центрі уваги, і вам це чудово вдається!

Козеріг

З родичем якісь непорозуміння останнім часом. Вам доведеться допомогти йому з житловим питанням і навіть витратиться на нього в фінансовому плані. Це, звичайно, вас не потішить, але ви все-таки сім’я.

Водолій

Сьогодні ваша близька людина вас може обдурити. Ще й грошей попросити після цього. Тож якщо така ситуація станеться – знайте, пахне смаженим і чимось нечистим.

Риби

Ваші експерименти із зовнішністю тривають… Сьогодні класний день, щоб сходити на шопінг і розвіятися таким чином. Змінювати образ – це ж так круто і так натхненно!

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