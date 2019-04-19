Проект «Зважені та щасливі» змінює долі людей. Доказом цього є учасник 4 сезону Дмитро Завоюра, який отримав у нагороду два справжніх кохання: перше – до своєї дівчини, друге – до спорту. Нагадуємо, що нещодавно він зробив пропозицію коханій. Якою була перша зустріч майбутнього подружжя і як відбулася ця прекрасна подія? Детальніше читайте в інтерв’ю з учасником «Зважені та щасливі»-4.

Дмитре, як саме цей проект змінив твоє життя?

Проект «Зважені та щасливі»-4 кардинально змінив моє життя. Не буду казати, що я схуд і навчився худнути – це і так зрозуміло. Головне, що я тепер вмію ставити цілі і досягати їх будь-якою ціну. З цим прийшла велика любов до спорту і впевненість у собі. Від тієї людини, якою я був до проекту, залишилися лише фото.

Дмитре, а як щодо весілля? Ви вже знаєте дату?

Стосовно весілля дуже ретельно думаємо. Звичайно ж, знаємо приблизну дату, але все в процесі. Відтягувати точно не будемо!

Поділися з нами, як же ти освідчився своїй коханій?

Зробити пропозицію я вирішив на річницю наших стосунків. Цілий день ми були разом, гуляли, сміялися і, підійшовши до годинника закоханих, я зробив це. Вона, м’яко кажучи, цього не очікувала!



Розкажи про вашу першу зустріч? Ти одразу зрозумів, що саме Аня твоя доля?

Заочно зустріч відбулася під час тренування з другом. Він виклав наше спільне фото і вона його лайкнула. Гарна дівчина (його знайома, з якою він давно не бачився) мене відразу ж зацікавила. Вже за кілька днів він вирішив з нею зустрітися, щоб поспілкуватися. І тут я «випадково» поїхав з ним, щоб з нею швидше познайомитися. Так все і було: – Привіт, я Діма! – Я Аня! – Приємно! Я побіг, успіхів вам! Ось так і познайомилися! Я відразу зрозумів, що обставини складаються не випадково.

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Щодо твоєї участі в «Зважені та щасливі»-4, ти давно планував це?

Участь у цьому проекті я почав планувати з перегляду 1-го сезону, але дочекався лише 4-го – мрії реальні!

Чим займаєшся зараз? Твоє життя пов’язане зі спортом?

Зараз я займаюся громадською діяльністю. Я – тренер в режимі онлайн. Намагаюся бути завжди і усюди. Бігаю офіційні марафони, граю у волейбол, амбасадор МФК «Металург». Спорт – це мій наркотик, від якого я не збираюся лікуватися.

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