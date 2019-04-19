У восьмому випуску «МастерШеф. Професіонали» кухарі зіткнутися із несподіваними випробуваннями. А один із суддів влаштує учасникам сюрприз. Детальніше читайте в матеріалі.

Уже 20 квітня у 8 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ ви побачите:

Учасники будуть вчитися розуміти один одного на відстані і без слів!

Капітанам дадуть тільки фотоапарат, щоб пояснити членам своєї команди рецепт.

Чи зможуть учасники зрозуміти суть конкурсу, а головне – приготувати потрібну страву смачно?

Капітани в закритій кімнаті і їх су-шефи будуть сходити з розуму, спостерігаючи за тим, що відбувається на кухні. Але за допомогою додаткових підказок все-таки зуміють пояснити командам рецепт.

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Усе це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

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