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Картопляні зрази з грибами: рецепт від «Страва честі»

19.04.2019

Картопляні зрази — ситне і поживне блюдо, яке можна готувати з різними начинками. Спробуйте простий рецепт картопляних зраз з грибами. Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі від «Страва честі»

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Картофельные зразы с грибами рецепт

Інгредієнти:

  • Картопля — 1,5 кг
  • Морква — 2 шт
  • Печериці — 500 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт
  • Борошно пшеничне — 6 ст. л.
  • Сіль  за смаком
  • Перець запашний за смаком
  • Порошок часниковий за смаком
  • Олія за смаком

Спосіб приготування:

  1. Очистіть картоплю і моркву. Наріжте на шматочки і відваріть до готовності. Злийте воду й зробіть пюре. Додаємо борошно, вимішуємо тісто.
  2. Для начинки дрібно нарізаємо цибулю, гриби і тушкуємо на повільному вогні, поки цибуля не стане м’якою. Додайте спеції за смаком. Злийте зайву рідину зі сковороди.
  3. Зробіть з тіста коржик розміром з долоню. Додайте 1-1,5 ч. л. начинки і сформуйте руками зразу, защипуючи тісто як на пельмені або вареники.
  4. Розігрійте сковороду і смажте зрази на рослинній олії до золотистої скоринки з двох сторін протягом 2-3 хвилин.

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Смачного!

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