Картопляні зрази — ситне і поживне блюдо, яке можна готувати з різними начинками. Спробуйте простий рецепт картопляних зраз з грибами. Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі від «Страва честі».

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Інгредієнти:

Картопля — 1,5 кг

Морква — 2 шт

Печериці — 500 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Борошно пшеничне — 6 ст. л.

Сіль за смаком

Перець запашний за смаком

Порошок часниковий за смаком

Олія за смаком

Спосіб приготування:

Очистіть картоплю і моркву. Наріжте на шматочки і відваріть до готовності. Злийте воду й зробіть пюре. Додаємо борошно, вимішуємо тісто. Для начинки дрібно нарізаємо цибулю, гриби і тушкуємо на повільному вогні, поки цибуля не стане м’якою. Додайте спеції за смаком. Злийте зайву рідину зі сковороди. Зробіть з тіста коржик розміром з долоню. Додайте 1-1,5 ч. л. начинки і сформуйте руками зразу, защипуючи тісто як на пельмені або вареники. Розігрійте сковороду і смажте зрази на рослинній олії до золотистої скоринки з двох сторін протягом 2-3 хвилин.

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Смачного!

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