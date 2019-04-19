Картопляні зрази з грибами: рецепт від «Страва честі»
19.04.2019
Картопляні зрази — ситне і поживне блюдо, яке можна готувати з різними начинками. Спробуйте простий рецепт картопляних зраз з грибами. Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі від «Страва честі».
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Інгредієнти:
- Картопля — 1,5 кг
- Морква — 2 шт
- Печериці — 500 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт
- Борошно пшеничне — 6 ст. л.
- Сіль за смаком
- Перець запашний за смаком
- Порошок часниковий за смаком
- Олія за смаком
Спосіб приготування:
- Очистіть картоплю і моркву. Наріжте на шматочки і відваріть до готовності. Злийте воду й зробіть пюре. Додаємо борошно, вимішуємо тісто.
- Для начинки дрібно нарізаємо цибулю, гриби і тушкуємо на повільному вогні, поки цибуля не стане м’якою. Додайте спеції за смаком. Злийте зайву рідину зі сковороди.
- Зробіть з тіста коржик розміром з долоню. Додайте 1-1,5 ч. л. начинки і сформуйте руками зразу, защипуючи тісто як на пельмені або вареники.
- Розігрійте сковороду і смажте зрази на рослинній олії до золотистої скоринки з двох сторін протягом 2-3 хвилин.
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Смачного!
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