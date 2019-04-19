Гороскоп на 19 квітня 2019 року може стати для вас путівником по сьогоднішньому дню. Дізнайтеся як провести цей вечір п’ятниці, прочитавши наш гороскоп на сьогодні.

Овен

Сьогодні відбудеться довірлива розмова з начальством. Вам давно пора сісти і вислухати один одного. Хто знає, може ще і плюшки якісь прилетять, підвищення там, або надбавка до зарплати.

Телець

Сьогодні ви можете втратити велику суму грошей або річ! Будьте обережніше і тримайте вухо в гостро! Ніхто не любить втрачати те, що йому дорого. А Тельці так тим більше.

Близнюки

Саме сьогодні вам може прилетіти проект, який принесе дуже хороші результати по роботі. Можливо, це навіть та сама пропозиція, яку ви так давно чекали! Несподівано, але так приємно.

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Рак

Сьогодні ви можете захотіти порушити закон. Не радимо вам цього робити, адже якщо ми про це дізналися, то мало хто ще запідозрить недобре… Це призведе до дуже великих проблем і точно не зійде вам з рук. Посидіть ка вдома, а?

Лев

А ось сьогодні ви вже досягнете тієї мети по роботі, до якої так давно прагнули. чи буде це збільшення доходу або новий напрям, який принесе вам багато радості – залежить тільки від вас. Ми знали, що у вас вийде, ви ж Леви!

Діва

Сьогоднішнє свято доведеться скасувати. От не доля вам покуралесити в цей вечір п’ятниці. Ну і що, хто сказав, що не можна ще крутіше проветі вечір суботи?

Терези

На роботі все більш-менш стабілізувалося. Вас радує те, що вас цінують як співробітника і звертаються до вас по допомогу. Адже ви людина, яка точно допоможе, правда?

Скорпіон

А ось сьогодні вам не завадить відвідати крутий майстер-клас чи семінар. Це відкриє для вас нові знання, які обов’язково допоможуть в майбутньому. Та й це кращий варіант, щоб провести вечір п’ятниці, чи не так?

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Стрілець

В особистому житті у вас труднощі побуту? Розуміємо, буває. Може статися навіть таке, що якийсь час ви зі своєю половинкою побудете не разом, але потім вам обов’язково вдасться помириться, не впадайте у відчай.

Козеріг

Ця п’ятниця може надовго вам запам’ятатися. Тому що у вас є всі шанси продати нерухомість! Це принесе вам таку велику суму грошей на руки, про яку ви навіть мріяти не могли! А якщо ви ще й займетеся покупкою або продажем машини, то це буде подвійно вдалий день.

Водолій

Нам тут зірки нашептали, що у вас нове велике джерело доходу з’явилося? Це чудово, але будьте обережні, вас спробують обдурити і кинути на велику суму грошей. Перевіряйте всі папери і документи, десь там є маленька непомітна проблемка.

Риби

Ех, ваша поїздка, яку ви так чекали швидше за все скасується. Не щастить вам з цим останнім часом. Але ж ви знаєте, що не варто засмучуватися. Якщо закриваються одні двері, значить відкриваються інші!

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