Глазур для паски на Великдень, яка не обсипається
Глазур для паски, яка не обсипається, – це головна окраса великоднього смаколика. Господині вже готуються до святкової трапези на Великдень 2019 і шукають надійний рецепт основного частування. Раніше Надія Матвєєва ділилась рецептом сирної паски, а зараз спеціально для STB.UA ведуча розповіла, як зробити глазур для паски, яка не обсипається, не кришиться і не липне. Покроковий рецепт – в матеріалі.
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Необхідні інгредієнти для білкової глазурі:
- яєчні білки – 2 шт.
- цукор – 100 г
- дрібка солі
- склянка води
- лимонний сік
Спосіб приготування:
- Зваріть сироп з цукру і води.
- Охолодіть білки і збийте їх у піну.
- Дуже повільно влийте в білки гарячий сироп, збиваючи їх у цей час.
- Продовжуйте збивати білки, поки сироп не охолоне.
Розкриємо маленький секрет: щоб глазур заблищала, на фінальному етапі приготування додайте в неї чайну ложку лимонного соку.
Втім, його можна додати і в самому початку. За такого способу приготування білки і лимонний сік для білкової помадки для паски збиваємо в міксері. Продовжуючи збивати далі виделкою, додаємо цукрову пудру, поки не вийде густа маса. Покривати цієї глазур’ю паски треба відразу після її приготування.
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Глазур необхідно наносити на гарячу паску, щоб вона «схопилася».
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Одну частину глазурі можна використовувати як основу. А другу – зафарбувати і використовувати як прикрасу. Для різнокольорової глазурі рекомендують додавати в теплу воду кілька ложок варення, а також харчові барвники і спеції.
Також для фіксації глазурі використовують желатин. Його додають на початку приготування. Одну чайну ложку швидкорозчинного желатину слід залити двома столовими ложками холодної води і залишити на 5 хвилин. Після того як желатин настоїться, його необхідно додати в гарячий сироп (крок 1). Подальші дії залишаються незмінними.