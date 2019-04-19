Головна героїня «Кріпосної» — Катерина Ковальчук — відверто відповіла на запитання шанувальників. Публіка настільки полюбила талановиту акторку, що хоче дізнатися більше не тільки про секрети масштабного серіалі, але і про творче життя красуні. В якому новому проекті зніматиметься Катерина Ковальчук? І що чекає глядачів у другому сезоні «Кріпосної»? Дивіться відео просто зараз!

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Костюмована мелодрама «Кріпосна» підкорила серця українських телеглядачів. Головну роль у масштабному серіалі виконала чарівна Катерина Ковальчук. Талановита актриса розповіла, які зміни чекають її героїню у другому сезоні.

Також Катерина Ковальчук поділилася творчими планами та повідала про те, як життя привело її до акторського ремесла. В якому зарубіжному проекті Катя зніматиметься вже зовсім скоро? Чи складно було попрощатися зі своєю героїнею-кріпосною? Дізнайтеся просто зараз!

Дивіться онлайн-конференцію з Катериною Ковальчук:

Video: Актриса «Кріпосної» Катерина Ковальчук відверто про життя і творчість Головна героїня Кріпосної — Катерина Ковальчук — відверто відповіла на запитання шанувальників. Дивіться відео з Катериною Ковальчук

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