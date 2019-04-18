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Великий піст 2019: мармелад «Обліпиха-апельсин»

18.04.2019

Мармелад легко і просто можна приготувати в домашніх умовах. Щоб мармелад вийшов ідеальним без градусника і ваг вам не обійтися. Покроковий рецепт мармеладу «Обліпиха-апельсин» від судді «МастерШеф. Професіонали»  Лізи Глінської знайдете в матеріалі.

постный мармелад в домашних условиях

Пасха 2019: найкращі рецепти

Інгредієнти:

  • апельсиновий фреш 350 мл
  • цедра одного апельсина
  • обліпихове пюре 200 г
  • цукор 550 г
  • яблучний пектин 16 г + 60 г цукру
  • сироп глюкози 150 г
  • лимонна кислота 5 г
  • вода 10 мл

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Приготування:

  1. З’єднуємо в сотейнику апельсиновий фреш, обліпихове пюре і цедру апельсина.
  2. Додаємо цукор і сироп глюкози і прогріваємо за температури 40 градусів.
  3. Змішуємо в мисці пектин і 60 г цукру, вливаємо  ⅓ теплого пюре, перемішуємо вінчиком і повертаємо в сотейник до іншої частини пюре. Перемішуємо.
  4. Варимо на середньому вогні, помішуючи, до температури 108 °С. Стежимо, щоб пюре не пригоріло.
  5. Розчиняємо у воді лимонну кислоту і, коли температура досягне 108 °С знімаємо сотейник з вогню і додаємо воду з кислотою в пюре. Перемішуємо.
  6. Заливаємо гарячий мармелад у форми.

Джерело glinskaya.com.ua

Смачного!

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