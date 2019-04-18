У 7 випуску проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін запросить всіх учасниць до Франції. Атмосфера романтики, кохання та справжнього Провансу додасть в кожну історію дівчат нових емоцій. Ось тільки для когось вони будуть наповнені незабутніми почуттями закоханості, а для когось сльозами розчарувань. Не пропустіть вже в п’ятницю, 19.04.2019, 7-й випуск проекту «Холостяк»-9.

У 7 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

Чим здивує романтична Франція учасниць? Яку дівчину Нікіта Добринін вкраде прямо з аеропорту Парижа на індивідуальне побачення? Чию мрію чоловік вирішить втілити в реальність? З ким станеться поцілунок на очах у суперниць? І як дівчата переживуть тиждень, наповнений ніжністю, пристрастю і в той же час розчаруванням?

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Не пропустіть у п’ятницю, 19.04.2019, на телеканалі СТБ випуск 7 з красивої і казкової Франції, яку мріє відвідати кожна глядачка. Вмикайте о 20:00 реаліті «Холостяк», щоб побачити, чиї мрії здійснить Нікіта Добринін.

Video: У 7 випуску проекту «Холостяк»-9 Франція закрутить всім голову У 7 випуску проекту Холостяк-9 Нікіта Добринін запросить всіх учасниць до Франції. Не пропустіть вже в п'ятницю, 19.04.2019, 7 випуск проекту Холостяк 9 сезон.

Video: У 7 випуску проекту «Холостяк»-9 Франція закрутить всім голову У 7 випуску проекту Холостяк-9 Нікіта Добринін запросить всіх учасниць до Франції. Не пропустіть вже в п'ятницю, 19.04.2019, 7 випуск проекту Холостяк 9 сезон.

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