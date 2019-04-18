Комедія «Місіс Даутфайр» завоювала серця мільйонів людей, які пам’ятають її ще з 90-х. І вже 19 квітня ви зможете подивитися її на телеканалі СТБ. А ви знали, що фільм «Місіс Даутфайр» отримав Оскар за кращий грим і зачіски? Цей та інші цікаві факти про кінокартину читайте у нас в матеріалі.

Якщо ви хочете згадати веселу атмосферу 90-х, то дивіться фільм «Місіс Даутфайр» на телеканалі СТБ вже 19 квітня о 14:52. Комедія відмінно підійде для сімейного перегляду і навіть діти будуть в захваті. А якщо ви ще й розкажете їм, що одна з головних героїнь – Ліза Якуб – 5 місяців не з’являлася в школі через зйомки фільму, тому вона була відчислена, всім дивитися стане ще цікавіше!

Про що фільм «Місіс Даутфайр»

Сюжет фільму «Місіс Даутфайр» розповідає про Деніела, у якого все життя пішло під укіс, коли його дружина Міранда заявила, що хоче з ним розлучитися і діти залишаться жити з нею. Це розбило серце чоловіка, адже він любив дітей більше всього на світі. Більш того, в той же час Деніель втрачає роботу і житло, що ставить його у глухий кут.

Він вирішує піти на кардинальні заходи, щоб знайти собі житло і роботу. А саме стати нянею для власних же дітей! Так вийшло, що вже колишня дружина Деніеля шукала няню для їхніх дітей, тому Деніель приймає дивне рішення: перевтілитися в стару жінку, щоб прикинутися домробітницею і бути ближче до дітей і колишньої дружини. Але як довго у нього вийде приховувати свою таємницю? Дізнайтеся вже 19 квітня о 14:52 на телеканалі СТБ.

10 цікавих фактів про фільм «Місіс Даутфайр»

Незважаючи на те, що у фільмі Деніель легко і швидко одягає маску жінки, кожен знімальний день головний актор Робін Вільямс проводив близько 4-5 годин в гримерці – настільки складним був грим для перевтілення в місіс Даутфайр. Під час зйомок на Робіна Уільямса завжди були направлені три камери, тому що він був відомим майстром імпровізації, а режисер нічого не хотів упустити. Наприклад, сцена, в якій з обличчя Місіс Даутфайр капає крем, – абсолютна імпровізація. Під освітлювальними приладами було так жарко, що крем почав танути, але творці фільму вирішили скористатися цією ситуацією і залишили ці кадри у фінальній версії. Після смерті Робіна Уїльямса його шанувальники стали залишати квіти біля будинку, де знімався фільм «Місіс Даутфайр». Всі легко дізналися про місцезнаходження будинку, тому що в одній зі сцен Міранда диктує по телефону реальну адресу будинку Хіллард, в якому насправді знімався фільм. Старенька Місіс Даутфайр вимовляє слово «люба» понад 100 разів у фільмі. Коли будете дивитися, влаштуйте собі таку гру і порахуйте. Під час зйомок Робін Вільямс настільки перевтілився в свого персонажа, що якось раз навіть відправився в гримі в інтим-магазин. Забавно, що в фільмі герой Робіна Вільямса розлучається з дружиною і стає нянею для її дітей. У реальному житті Робін розлучився з дружиною, щоб одружитися на няні. Якщо ви не знали, то «Місіс Даутфайр» – екранізація роману «Мадам Даутфайр» британської письменниці Енн Файн. Фільм обійшовся своїм творцям в 25 млн. доларів, а касові збори склали майже 440 млн. доларів.

Після таких фактів вам точно захочеться його подивитися 19 квітня о 14:25 на телеканалі СТБ!

Video: Дивіться культову комедію «Місіс Даутфайр» на телеканалі СТБ Комедія Місіс Даутфайр завоювала серця мільйонів людей, дізнайтеся 10 цікавих фактів про фільм Місіс Даутфайр в нашому матеріалі

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