Квітень – це місяць гарної погоди і насолоди від квітучих дерев. Але добре відпочиває той, хто добре працює. А щоб знати, які дні у квітні 2019 будуть найвдалішими для ведення справ, – читайте наш матеріал.

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Хаял Алекперов стверджує, що найвдаліші дні у квітні 2019 року це 8, 11 і 23 квітня. У ці дні все задумане обов’язково здійсниться, а всі починання закінчаться успішно. Варто заздалегідь запланувати на ці дати важливі події, щоб бути впевненим в їх успіху.

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Вдалі дні у квітні 2019 року для купівлі та витрати грошей

Дні, коли можна давати в борг: 11, 27 квітня.

День, коли найкраще віддати борги: 24 квітня.

Дні, коли потрібно перераховувати гроші для поліпшення фінансового добробуту: 6, 17 квітня.

Хороший день, щоб брати гроші в борг: 20 квітня.

Правильний день для купівлі гаманця: 5 квітня.

Хороший день для купівлі подарунків: 25 квітня.

Вдалі дні для весілля і родини у квітні 2019 року

Вдалих днів для весілля і вінчання у квітні 2019 року, на жаль, немає.

Сприятливі дні для зачаття дитини: 2, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 27, 29 квітня.

Вдалі дні для відвідування лікаря у квітні 2019 року

Дні, що підходять для хірургічних операцій: 1 – 4, 21 – 30 квітня.

4, 21 30 квітня. Вдалий день для лікування і видалення зубів: 21 квітня.

Вдалі дні для стрижки та відвідування салону у квітні 2019 року

Сприятливі дні, щоб постригтися: 1, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28 квітня.

Сприятливі дні для фарбування волосся: 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28 квітня.

Вдалі дні для манікюру і педикюру: 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 28 квітня.

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