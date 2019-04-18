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Євробачення-2019: хто вестиме міжнародний конкурс

18.04.2019

Вже названі імена зірок, які будуть ведучими Євробачення-2019 в Тель-Авіві. Їх кандидатури пройшли узгодження з Європейською мовною спілкою і остаточно затверджені. Йдеться про супермодель Бар Рафаелі та шоумена Ереза Таля. Детальніше про ведучих Євробачення – в матеріалі.

«Дозволь собі мріяти» – девіз Євробачення-2019 по-справжньому надихає. Виконавці, глядачі – всі з нетерпінням чекають старту міжнародного пісенного конкурсу, навіть сама сцена. Вже відомі ведучі  – ефектна супермодель Бар Рафаелі та шоумен Ерез Таль. Їх кандидатури пройшли узгодження з Європейською мовною спілкою і остаточно затверджені.

Більше на тему: Євробачення-2019: Вірменія вже обрала представника на пісенний конкурс

Також, крім ведучих, будуть найняті і співведучі. Нагадуємо, що Євробачення-2019 буде проходити з 14 по 18 травня в Ізраїлі (Тель-Авів). Також, крім ведучих, будуть найняті і співведучі.

Бар Рафаелі

Ефектна красуня, найсексуальніша жінка за версією журналу «Maxim» (2012, 2013). Бар Рафаелі – одна з найпопулярніших топ-моделей в Ізраїлі. Десять років тому стала лауреатом Women’s World Award в номінації «Стиль».

євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/barrefaeli

Бар Рафаелі працює в модельному бізнесі з самого дитинства. Ще восьмимісячною вона знялася в рекламному ролику фотоплівки. З 15 років зірка активно знімається для модних журналів – «Vogue», «Harper’s Bazaar», «ELLE», «GQ» і «Maxim». Модель представляє різні бренди у всьому світі.

Бар Рафаелі працювала на подіумі для Armani, Gucci, Valentino та інших іменитих дизайнерів. Брала участь у показах Victoria’s Secret.

Ерез Таль

Ізраїльський журналіст, за сумісництвом режисер, радіо- і телеведучий. Перша радіопередача, яку провів Ерез Таль (у шкільні роки), була на піратській радіостанції – «Коль ха-Шалом». Тоді ж Таль почав працювати на радіостанції «Галей Цахаль».

євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/ereztal

Крім того, що Ерез Таль вестиме Євробачення-2019, він став режисером реаліті-шоу «2025» спільно з Корін Гідон. Про це стало відомо 10 лютого.

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