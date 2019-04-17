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Місячний календар садівника-городника на квітень 2019 року

17.04.2019

Місячний календар садівника-городника на квітень 2019 року допоможе правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами. Кожному садівникові й городникові слід провести низку маніпуляцій для отримання щедрого врожаю. Коли краще почати? Які дні сприятливі, а коли краще утриматися від посіву? Дізнаєтеся у нашому місячному календарі садівника-городника на квітень 2019 року.

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Важливо не пропустити період обов’язкових процедур підготовки та догляду за ґрунтом і насінням. Щоб нічого не забути, кожен садівник-городник має при собі місячний календар з датами і списком робіт.

Детальний місячний календар садівника-городника на квітень 2019 року

12 квітня вдалий час для посіву капусти і висадки розсади. У ці дні можете зняти з теплолюбних рослин зимове покриття.

35 квітня оптимальні дні для посіву коренеплодів і прищеплення плодових дерев.

68 квітня для отримання щедрого врожаю плодів і ягід у ці дні обріжте фруктові дерева і кущі.

910 квітня проведіть профілактичне обприскування від шкідників усіх дерев і кущів.

1113 квітня можете сміливо висаджувати ранні сорти картоплі та капусту.

1415 квітня найкраще ці дні підходять для викорчовування старих і хворих дерев.

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1617 квітня — ідеальний час, щоб почати висаджувати саджанці дерев, кущів. Варто почати садити інші овочі.

1819 квітня дні підходять для посіву гороху, бобових. Але краще утриматися від посадки ягід і овочів.

2021 квітня у теплицях можете посадити диню, кавуни й огірки.

2223 квітня ці дні також підходять для висадки саджанців плодових дерев і ягідних кущів.

2426 квітня найкращий час для посадки розсади суниці та полуниці.

2728 квітня не рекомендовано займатися городніми і садовими роботами, несприятливі дні.

2930 квітня також варто утриматися від висадки будь-яких рослин. Можете зайнятися удобрюванням ґрунту і стриженням газону.

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Місяць має великий вплив не лише на ріст волосся і нігтів, а й на рослини. Знання сприятливих і несприятливих днів допоможе отримати великий і смачний урожай.

Сприятливі дні для посіву та посадки: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 і 26 квітня.

Несприятливі дні для посіву та посадки: 6, 7, 8, 9, 10, 14,15, 18, 19, 27, 28, 29 і 30 квітня. 

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