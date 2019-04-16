Глядачам телеканалу СТБ вже встигла полюбитися найемоційніша прем’єра сезону – серіал «Як довго я на тебе чекала». Любовні перипетії, гучні скандали і душевні страждання героїв привернули особливу увагу до серіалу. Цікавим є і той факт, що Станіслав Щокін, який зіграв роль слідчого Вадима, абсолютно байдужий до професії свого персонажа. Причому це – не перша роль, коли актор грає слідчого!

Станіславе, раніше ви вже грали подібні ролі, перевтілювалися в слідчого, адвоката, свідка ДТП… Як ви ставитеся до нинішнього персонажа Вадима?

Мене в моєму персонажі лякає тільки історія. Адже вона про те, як працюючи в органах з близькими людьми, ви ув’язнюєте їх і допитуєте їхніх дітей. Напевно, справа навіть не в тому, який саме це персонаж і який серіал, а важлива сама життєва ситуація. Потрібно розуміти те, що людям дуже важко впоратися з такими речами психологічно. І мені, як професіоналу, постійно доводиться підозрювати близьких людей, забирати у них все найрідніше і цінне. І в цьому плані, звичайно, є що зіграти. Цікаві психологічні прийоми, емоційні сцени, драма і кохання – тут все те, за що ми так сильно любимо серіали! Я, слава Богу, не часто стикався зі слідчими. Нічого цікавого, поганого або ж позитивного про них сказати не можу. Не як про людей, а просто про роботу. Приміряти на себе різні ролі – це дуже круто. Звичайно, якщо ти бачиш, що цей персонаж виписаний психологічно під тебе, то там і грати нічого, просто ходиш і живеш.

Ви відразу сказали, що у вашого персонажа – дуже рутинна робота. Вам не подобається професія слідчого?

Це рутинна для них робота, адже вони цим займаються щодня. Просто коли тобі доводиться на роботі садити свого друга або просто близьку людину за ґрати – це зовсім інше! Історія мого персонажа саме про те, що тобі потрібно по-іншому сприймати людей, з якими ти тільки вчора відпочивав на природі або їздив на риболовлю. Це, звичайно, цікаво, але в житті, думаю, це дуже важко!

А у вас є схожості з персонажем?

У мене немає жодної схожості з моїм персонажем! Я б ніколи не вчиняв так, як він. З самого початку я б сказав: ні, я це вести не буду, передайте цю справу комусь іншому! Адже в житті я більш м’яка людина, я не міг би абстрагуватися і дивитися на такі ситуації нейтрально.

А яка атмосфера панувала за кадром?

Я дружу з колегами дуже давно, тому що це – не перший відзнятий проект з деякими акторами. Я ними пишаюся і дійсно радий тому, що нам всім добре разом!

Чим цікавий серіал саме вам? Чим він зацікавить телеглядачів?