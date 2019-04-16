Ми вже розповідали вам, які сумки в тренді навесні 2019, але під кожну сумку потрібно ще й правильно підібрати взуття. Як це зробити і яке взуття буде найактуальнішим в сезоні весна-літо 2019, дізнайтеся в матеріалі.

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Сьогодні вже не актуально підбирати взуття під колір сумки, навіть навпаки, варто максимально експериментувати в цьому плані. Наприклад, кеди під класичну червону сумку виглядатимуть цікаво.

Модні лодочки сезону весна-2019

Не варто забувати про класичні лодочки, які кожен сезон весна-літо зміцнюють свої позиції. Така пара просто необхідна кожній дівчині теплої весни. Наприклад, Даша Трегубова вибрала класичні бежеві лодочки на високих підборах. Але якщо ви любите експериментувати, то придивіться і до інших відтінків: зелені, рожеві, червоні або навіть леопардові лодочки також будуть актуальними.

Модні балетки сезону весна-2019

Балетки не втрачають свої позиції і цієї весни. Але варто пам’ятати, що зараз найактуальнішими будуть балетки з загостреним носком на тонкій підошві.

Квітковий принт сезону весна-2019

Цієї весни, як і кожної попередньої, на подіумах з’являється багато взуття з квітковим принтом. Це може будь-яка варіація: від дрібних квіточок до великих. Ви точно зможете знайти таке взуття, яке вам сподобається, адже з таким принтом актуальними будуть і кеди, і грубі черевики.

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Модні грубі черевики сезону весна-2019

До речі, з приводу грубих черевиків. У цьому сезоні їх представив практично кожен дизайнер. І що цікаво, вони часто були скомпоновані разом з легкими сукнями. Таким чином образ стає більш маскулінним, що також зараз на піку популярності.

Наприклад, зірковий тренер Марина Боржемська-Узелкова часто вибирає таке взуття для прогулянок з дітьми.

Модний звіриний принт сезону весна-2019

Звіриний принт все ще залишається актуальним. Цієї весни зверніть увагу на принт змії, адже саме він займає лідируючі позиції на показах модних дизайнерів. Таке взуття не залишиться непоміченим, навіть якщо ви одягнете до нього прості джинси і футболку, образ буде здаватися незвичним.

Але леопардове взуття також залишається в моді, якщо звіриний принт для вас перебір, зверніть на нього увагу.

Модне взуття із зав’язками сезону весна-2019

У моду цієї весни входить взуття із зав’язками та шнурками. Зазвичай вони красиво обвивають жіночу ногу, роблячи її більш витонченою і стрункою. Особливо актуальними будуть зав’язки з балетками або на невеликій платформі.

Взуття з бахромою сезону весна-2019

Якщо шукаєте щось незвичайне і оригінальне, придивіться до взуття з бахромою. Це можуть бути як туфлі на підборах, так і актуальні зараз «козаки» в ковбойському стилі. Будь-яке взуття з елементами бахроми буде виглядати цікаво під час ходьби.

Модні мюлі сезону весна-2019

Одними з найбільш модних в цьому сезоні будуть мюлі. Це взуття з закритим носком, але відкритою п’ятою. Вони можуть бути як на плоскій підошві, так і на маленькому каблучку. Не забуваємо про гострий носок, який особливо актуальний цієї весни — і модний образ готовий!

Взуття на квадратних підборах сезону весна-2019

Якщо класичні лодочки для вас здаються дуже незручними, придивіться до туфель на стійкому квадратному каблуку. При цьому каблук може бути як зовсім невеликим, так і досить високим — вибирайте на ваш смак.

Наприклад, Ліза Глінська вибрала таке взуття для насиченого знімального дня в проекті «МастерШеф. Професіонали».

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