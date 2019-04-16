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MARUV – «Siren Song»: новий рекорд у мережі

16.04.2019

Переможниця українського Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV розповіла про новий рекорд пісні «Siren Song». Композиція зібрала в мережі вже понад 3,9 мільйонів переглядів. Нагадуємо, що вже через тиждень після релізу пісня очолила рейтинги iTunes і Google Music. Детальніше про новий рекорд співачки – в матеріалі.

Більше на тему: Нацвідбір-2019: топ-10 фактів про співачку MARUV

марув

Переможниця українського Національного відбору на Євробачення-2019 похвалилася новим рекордом у мережі. Пісня MARUV – «Siren Song» зібрала на офіційному Youtube-каналі понад 3,9 мільйонів переглядів.

Нагадуємо, що саме з композицією «Siren Song» співачка перемогла у Нацвідборі-2019. Після тривалих переговорів з НСТУ зірка відмовилася від участі в міжнародному конкурсі.

MARUV – «Siren Song»

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