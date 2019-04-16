«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 19 і 20 серії від 16.04.2019 (анонс)
16.04.2019
Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Серіал інтригує своєю незвичайною історією забороненого кохання та сильних почуттів. Головна героїня серіалу Жанна дізнається про те, що Роман подає на розлучення. Але чим це обернеться для Жанни і чи зможуть закохані бути разом?
Її коханий Роман нарешті вільний, адже подає на розлучення. Та чи зможе Жанна переступити через почуття дитини, коли хвороблива дочка Тані в сльозах прийде до Жанни в дім? Чи наважиться Жанна забрати в неї батька і зруйнувати сім’ю? І чи зможуть нарешті закохані поставити крапку у своїх стосунках?
Не пропустіть! Сьогодні о 20:00 – заключні серії «Як довго я на тебе чекала»!
Video: «Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 19 і 20 серії від 16.04.2019 (анонс)Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Сериал интригует своей необычной историей запретной любви и сильных чувств. Главная героиня сериала Жанна узнает о том, что Роман подает на развод. Но чем это обернется для Жанны и смогут ли влюбленные быть вместе?
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