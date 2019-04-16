Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки все-таки виступить на Євробаченні-2019. Про це повідомляє офіційний сайт міжнародного конкурсу. Коли саме ми побачимо виступ та яка пісня буде виконана в Тель-Авіві, читайте в матеріалі.

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На сайті Євробачення-2019 офіційно підтверджено виступ Вєрки Сердючки на конкурсі. Українська артистка влаштує шоу в одному з інтервал-актів. Композиція, з якою виступить Сердючка, називається «Toy». Саме з нею Нетта Барзілай отримала заповітну перемогу на Євробаченні-2018.

Нагадуємо, що раніше було підтверджено, що поп-діва Мадонна також виступить на Євробаченні-2019. Зараз на офіційному сайті сказано, що переговори продовжилися і гонорар за виступ співачки піднявся до 1,3 мільйона доларів за дві пісні.

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Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві 14, 16 і 18 травня.

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