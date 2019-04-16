Дмитро Вольф: ексклюзивне інтерв’ю тренера StarLight Talks

У квітні 2019 року відбулася друга розважально-освітня подія StarLight Talks. Топ-менеджери, керівники і відомі телеведучі змогли вкластися у 5 хвилин виступу, щоб зарядити і поділитися своїми навичками зі слухачами. Головним тренером і коучем усіх спікерів вдруге став Дмитро Вольф — вчений, психолінгвіст, соціальний технолог, який понад 10 років практикує те, чому навчає. Ексклюзивне інтерв’ю з Дмитром Вольфом читайте в матеріалі.

Ви навчали спікерів 5-хвилинним виступам на StarLight Talks. Як проходила підготовка?

Експрес-виступи не дуже популярні в Україні, але популярні у світі. Дуже мало фахівців, які «в цій темі варяться». Я провів перший StarLight Talks, і він пройшов успішно. Я відразу зазначив, що єдина мета, заради якої спікери можуть виходити на сцену, — це бажання дати користь людям, які зібралися в залі. Це користь не в контексті «як я прийшов до успіху», а в контексті конкретних дій — що ти повинен робити, щоб тобі вдалося.

Багато хто має трохи інше уявлення про публічний виступ, і тому на початку на тренінг прийшли 26 спікерів, а до кінця дійшли лише 8. Це нормальна статистика, коли ми говоримо про складне навчання. Люди помилково вважають, що якщо вони вміють говорити (а це вимовляти слова через рот), то вони вміють виступати. Як на початку, так протягом усього навчання доводилося дуже довго і регулярно працювати з опором і власними картинами світу. А ось якщо говорити про сам процес, то у нас було занять десять. На друге заняття ніхто не підготувався, адже всі сподівалися на імпровізацію. Ні у кого нічого не вийшло. Вільсона якось запитали, скільки йому потрібно часу, щоб підготуватися до виступу. Він відповів: «Якщо я буду говорити 5 хвилин — мені потрібен тиждень для підготовки. Якщо 15 — три дні. Якщо годину — то я готовий почати вже зараз».

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Чому успішний той спікер, який дотримується певної концепції?

Йдеться не про одну концепцію, а про комплекс. Працювати потрібно з усіма. І є обов’язкові елементи, без яких виступ — не виступ. І ось цим загальним елементом є користь від мовлення. Мотивація людей на психологічному рівні влаштована таким чином, що ми спілкуємося один з одним тільки тоді, коли хтось закриває нашу потребу. Це звучить дуже прагматично, але я соціальний інженер, тому в контексті соціальних стосунків я прагматик.

Виходить, що слухач підсвідомо виділяє того спікера, який виступає за шаблоном?

Це як в кінематографі. Комедій багато, і вони ніби всі різні: трагікомедії, туалетний гумор тощо. Але у всіх комедіях використовуються одні й ті ж прийоми. Загальний арсенал, операторська робота, поведінка коміка, моделі створення жартів — все одно вписуються в якісь шаблони. Так само і найуспішнішим оратором буде той, хто використовує максимум різноманітних, але клішованих шаблонів, з правильним таймінгом та інтонацією. Коли я слухав спікерів на StarLight Talks, я абсолютно точно знав, в який момент зал засміється і коли видасть реакцію. Публіка програмована, і питання програми залежить від того, наскільки спікер спрацює за тригерними точками.

Чому важливо вміти говорити?

Я регулярно чую це питання. Мовлення зараз важливіше, ніж манера письма. Привабливість — це не про зовнішність. Думаю, ви теж знаєте достатню кількість нееталонних чоловіків, але варто їм заговорити, як всі капітулюють. Це результат того, як вони спілкуються. Також існує багато досліджень, які свідчать про те, що оклад, зарплата, роль у колективі та посаду визначають мовні патерни.

Можете виділити топ-5 правил для публічних промов?

Я не є прихильником простих і типових рішень. Мені здається, що будь-яке завдання є унікальним і підійти до нього потрібно більш приватно. Але якщо спробувати узагальнити весь досвід, який є, то виділити їх можна.

Мета. Що повинен або може зробити слухач після твого виступу. Це та прикладна цінність, яку ти доніс. Справжня мета — це донести інформацію таким чином, щоб слухач імплементував у своє життя. Виступ на 60% складається з логічних доказів і аргументів. Решта 40% — це контент, який звернений до серця. Люди емоційні, тому без належної емоційної підкладки вони не сприймуть рекомендації як щось справжнє. Є таке правило, що вступ і фінал — вони про емоції та почуття. Однозначно, емоції повинні бути різними за контекстом. Структура. Якщо ми говоримо про дії, то повинні відповісти на питання: що робити і як робити? Завжди повинен бути заклик — витяг з усього виступу, орієнтований на імпульс до дії. Особистість оратора. У людини має бути щире бажання дати щось людям. Якщо мета — це логічна величина, то намір — емоційна. Я завжди, коли виступаю, готовий одну і ту ж тему показувати доти, поки не побачу, що кожна людина взяла щось із цього виступу. Підготовка. Найдієвіший спосіб зробити гарний виступ — це підготовка. Будь-яка хороша імпровізація — це результат хорошої підготовки. Весь артистизм, який бачимо на сцені, спритність, обігрування жартів — це результат тривалих тренувань.

Наскільки важлива мова жестів для спікера?

Зараз ми живемо в епоху дистрапшена — це процес руйнування, витіснення і заміщення. Наприклад, електромобіль — це дистрапшен всього ринку автомобілів. В контексті комунікацій цей процес також відбувається. Ми звикли бачити хорошого оратора, яких добре одягнений, з добре поставленим голосом, а жестикуляція поставлена, як у сотні інших ораторів. Зараз же унікальний образ дорожчий за найдорожчий костюм, а емоційно заряджений матюк працює краще продуманої метафори. Чесність і простота перемагає глянець. Повертаюся до питання жестикуляції: якщо людині комфортно жестикулювати, якщо їй хочеться це робити, то все в порядку. Очевидно, якщо спікер професійний політик, то він повинен правильно жестикулювати. Якщо ми говоримо про «бойові» переговори — бізнес, великі контракти, — існує маніпулятивна жестикуляція.

Ви навчаєте стратегіям знайомства (пікап), маєте навички у вирішенні проблем у стосунках між чоловіком і жінкою і при цьому проводите тренінги з бізнес-переговорів. Що є спільного між цими трьома сферами?

Використовуються одні й ті ж прийоми. Джордж Кауфман — один із засновників напряму в освіті MBA — створив сучасне визначення терміна «рапорт», який можна застосувати в усіх сферах комунікації. Він сказав, що це навик взаємодіяти з широким колом людей, щоб спонукати їх любити, довіряти і поважати вас. Природа рапортизму закладена в основу успішних романтичних, ділових і дружніх стосунків. Якщо я хочу комусь щось продати, я скористаюся набором комунікативних прийомів, який гарантує те, що ми зрозуміємо один одного. Якщо чоловік зустрічається з жінкою, то кожен хоче довіряти один одному. Прийоми ті ж.

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Цю картинку робив я. У мене в самопрезентації завжди звучать три слова: вчений, психолінгвіст і соціальний інженер. «Коучинг», «тренінги» — це синоніми до слів «освіта» і «навчання». Для того, щоб займатися цим, я навчаюся 4 рази на рік щороку протягом останніх 10 років. Мої інвестиції в освіту перевищують інвестиції у відпочинок або гардероб. Серед моїх вчителів є Бетті Еріксон, Джордж Кауфман, Френк Фореллі та багато інших. Іншими словами, для того, щоб обізвати себе кимось із зазначених на цій картинці, йому слід зорати не одне поле і залишити слід. Мені, як фахівцю, дуже боляче і сумно, що Україна не обмежує ринок від фахівців, які просто зайшли до себе в Instagram і написали «Я (хтось із перелічених вище)».

Фото: Facebook Дмитра Вольфа

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