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«Вікна-новини» покажуть спецвипуск до другого туру виборів

15.04.2019

21 квітня о 20:00, одразу після закриття виборчих дільниць, програма «Вікна-новини» вийде в ефір СТБ із двогодинним спеціальним випуском у форматі Breaking News. На початку ефіру глядачі каналу дізнаються ім’я ймовірного президента України – одразу після оприлюднення результатів екзит-полів.

вікна новини

Перші реакції штабів кандидатів, аналіз феноменальності цих перегонів та як голосувала Україна у другому турі – про все це глядачам телеканалу СТБ розповідатимуть ведучі «Вікна-новини» Ольга Кучер і Тетяна Висоцька.

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Вікна

Ольга Кучер повідомлятиме найгарячіші новини, наживо триматиме зв’язок із Центральною виборчою комісією та штабами кандидатів, стежитиме за розвитком подій.

Ольга Кучер

Тетяна Висоцька розповідатиме, яким був виборчий день та що йому передувало, а також проведе аналіз передвиборчих кампаній та розгляне феномен цих перегонів.

Татьяна Высоцкая

Дізнайтеся, як голосувала та кого хоче бачити президентом Україна, 21 квітня о 20.00 у програмі «Вікна-новини» на СТБ.

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