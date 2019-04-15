«Вікна-новини» покажуть спецвипуск до другого туру виборів

21 квітня о 20:00, одразу після закриття виборчих дільниць, програма «Вікна-новини» вийде в ефір СТБ із двогодинним спеціальним випуском у форматі Breaking News. На початку ефіру глядачі каналу дізнаються ім’я ймовірного президента України – одразу після оприлюднення результатів екзит-полів.

Перші реакції штабів кандидатів, аналіз феноменальності цих перегонів та як голосувала Україна у другому турі – про все це глядачам телеканалу СТБ розповідатимуть ведучі «Вікна-новини» Ольга Кучер і Тетяна Висоцька.

Більше на тему: Вибори 2019 року: всі Президенти незалежної України

Ольга Кучер повідомлятиме найгарячіші новини, наживо триматиме зв’язок із Центральною виборчою комісією та штабами кандидатів, стежитиме за розвитком подій.

Тетяна Висоцька розповідатиме, яким був виборчий день та що йому передувало, а також проведе аналіз передвиборчих кампаній та розгляне феномен цих перегонів.

Дізнайтеся, як голосувала та кого хоче бачити президентом Україна, 21 квітня о 20.00 у програмі «Вікна-новини» на СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ