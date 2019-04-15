У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» найкращі ясновидці країни шаманка Сейраш та ясновидиця Олександра Чорноморська займатимуться розслідуванням шокуючої справи однієї жінки. Історія про неймовірно зворушливу долю багатодітної мами, яка все своє дитинство страждала від безжальної жорстокості матері.

До редакції програми «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася багатодітна мати, до дітей якої приходять потойбічні сутності. Жінка все своє дитинство страждала від жорстокості матері та звинувачувала себе у смерті власного батька. І саме тепер це трагічне минуле руйнує її сьогодення.

Та невже кривди і образи рідної матері обернуться для неї переслідуванням темних сил? І чи зможуть екстрасенси повернути світло в її життя, коли стикнуться із силою материнського прокляття?

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: чи зможуть екстрасенси врятувати жінку, коли стикнуться із силою материнського прокляття? У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» найкращі ясновидці країни шаманка Сейраш та ясновидиця Олександра Чорноморська займатимуться розслідуванням шокуючої справи однієї жінки. Історія про неймовірно зворушливу долю багатодітної мами, яка все своє дитинство страждала від безжальної жорстокості матері.