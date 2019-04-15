«Як довго я на тебе чекала»: кількість серій і графік виходу

На телеканалі СТБ відбулася прем’єра серіалу «Як довго я на тебе чекала». Глядачі побачать драматичну історію кохання і поринуть у дивовижне життя по той бік екрана. Всього вийде 20 серій мелодрами «Як довго я на тебе чекала».

Шістнадцять серій нового серіалу «Як довго я на тебе чекала» розкажуть глядачеві про силу справжнього кохання, яке не в’яне протягом усього життя. Почуття здатні подолати розлуку, сильний біль і навіть зраду. Але як саме головні герої серіалу Жанна і Роман долатимуть усі життєві негаразди?

І чи зуміють молоді люди через десятиліття пронести своє кохання? Дізнаєтеся вже незабаром!

Не пропустіть інтригуючий серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ!

Графік виходу серій «Як довго я тебе чекала»

17 серія – 15. 04.2019 в 20:00

18 серія – 15.04.2019 в 20:58

19 серія – 16. 04.2019 в 20:00

20 серія – 16. 04.2019 в 20:58

Не пропустіть інтригуючий серіал «Як довго я тебе чекала» о 20:00 на телеканалі СТБ!

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