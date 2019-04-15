«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 17 і 18 серії від 15.04.2019 (анонс)

Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Серіал інтригує своєю незвичайною історією забороненого кохання та сильних почуттів. Головна героїня серіалу Жанна дізнається про те, що дружина Романа йому зраджує. Але чи зможе вона поділитися цією страшною таємницею з Романом?

Жанна і досі не може бути з тим, кого кохає все життя. Заради сім’ї та щастя Романа Жанна вирішила для себе, що більше ніколи не буде з ним. Але вона на власні очі побачить його дружину з іншим! Чи наважиться Жанна зруйнувати сім’ю Романа, аби бути з тим, кого так довго чекала?

Дізнайтеся у 17 і 18 серіях від 15.04.2019.