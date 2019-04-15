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Іраклі Макацарія став тренером нового сезону «Зважені та щасливі»

15.04.2019

Іраклі Макацарія здивував усіх шанувальників несподіваною новиною: головний герой реаліті «Холостяк»-6 став тренером проекту «Зважені та щасливі». У 9 сезоні напарницею Іраклі буде Марина БоржемськаЗавдання тренерів: допомагати людям із зайвою вагою рухатися до своєї мрії та налагоджувати особисте життя.

ирина макацария

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Вже цієї осені стартує дев’ятий сезон найвагомішого проекту країни — «Зважені та щасливі». На глядачів чекає приємний сюрприз: новим тренером шоу став кінопродюсер та улюбленець публіки Іраклі Макацарія.

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Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

«Хочу поділитися суперновиною! Вже цієї осені відбудеться прем’єра дев’ятого сезону шоу «Зважені та щасливі», в якому я став тренером. Будемо разом з командою втілювати в життя мрії людей. Вже хочу поділитися з вами деталями! Чекаєте?»

Тренер Марина Боржемська кілька разів перемагала сильних чоловіків у проекті, але на цей раз її конкурентом стане команда Іраклі Макацарія. І вже сьогодні стартували зйомки проекту, де учасники проходять перший конкурс. Потім вони будуть розподілені на дві команди. Одні потраплять під керівництво Іраклі, інші — в команду до Марини.

Можливо, новачкам пощастить і команда Іраклі переможе? Поки що невідомо. Нам залишається чекати осені та прем’єри шоу «Зважені та щасливі»-9!

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