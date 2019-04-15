Гороскоп на 16 квітня 2019 розставить всі крапки над «і». Як вам краще вчинити в цей день, щоб не помилитися, дізнайтеся в гороскопі на сьогодні.

Овен

Сьогодні Овни можуть зіткнуться з почуттям образи і страху через невідомість майбутнього. Якщо на вас накочує порожнеча, то бажано її чимось наповнити. Як щодо келиха ігристого? Та яка різниця, що сьогодні вівторок!

Телець

У цей день можливе руйнування ілюзій, які раніше здавалися істиною. Швидше за все, вам захочеться змінити своє життя. Ну так і робіть це! Беріть вкінці-кінців життя в свої руки.

Близнюки

Вискочок ніхто не любить. Краще не беріть на себе ініціативу на роботі, і не потрібно намагатися завоювати авторитет, це нічим хорошим не закінчиться. Прислухайтеся і сьогодні посидіть смирно, хоча ми знаємо ваш характер, Близнюки.

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Рак

Вами зацікавляться в компанії, яка знаходиться в іншому місті або країні. Наші вітання! Це хороший старт вашим планам і мріям. Адже ми знаємо, що ви давно цього хотіли.

Лев

Сьогодні діти якось погано себе почувають. Займіться їх здоров’ям і заодно своє поправте, вам варто звернути на нього увагу, щоб потім не стало гірше.

Діва

Вам сьогодні можуть зізнатися в почуттях, на які ви не відповісте взаємністю. Просто не бачите ви майбутнього з людиною і все тут. Не можна ж себе змусити любити людину, якщо до неї не лежить серце, правильно?

Терези

По роботі варто робити те, що давно задумали. Не бійтеся, у вас все вийде, якщо ви повірите в себе. А те, що вас не підтримують колеги, то це маячня. Не слухайте ви їх, вони не на вашому боці.

Скорпіон

Сьогодні родич попросить вас про допомогу. До вас завжди звертаються, якщо щось трапляється, не помітили? Ось ось. І цей раз не стане винятком, і ви як завжди допоможете…

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Стрілець

Відмінний день для справ в сфері нерухомості. Зірки нашептали, що ви зможете придбати майно або зняти квартиру, яка буде відмінним варіантом. Ось тільки ви будете не дуже задоволені районом. Доведеться вибирати.

Козеріг

Ох як же вам потрібно підвищити свою кваліфікацію. Це прямо перше, що потрібно зробити сьогодні – знайти курси, які вам в цьому допоможуть. А що, ви гідні того, щоб заробляти більше і ви можете цього досягти!

Водолій

У цей день краще спробувати знизити ціну за свої послуги. Вам варто братися за проекти, які вимагають мінімальних вкладень, але вони ж і не принесуть великого доходу. З вами також можуть торгуватися, але це тільки на краще.

Риби

Займіться своєю дисципліною в цей день. Найкраще для цього підійдуть тренування і суворий режим. Але вони принесуть свій результат.

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