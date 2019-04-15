Цього року Німеччину на пісенному конкурсі представить дует S!Sters, до складу якого входять дві талановиті та харизматичні співачки – Карлотта Труман і Лаурита Спінеллі. Вони отримали право поїхати на Євробачення-2019, перемігши в Національному відборі «Unser Lied für Israel». Детальніше – в матеріалі.

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S!Sters – «Sister»

S!Sters

S!Sters представлятимуть Німеччину на 64-му конкурсі Євробачення. Дівчата поїдуть до Тель-Авіва, оскільки перемогли в місцевому відборі «Unser Lied für Israel».

Дата заснування дуету – 2019 рік.

NDR (радіо- і телекомпанія в Німеччині) спеціально для пісні «Sister» шукала двох співачок. Автори композиції – Лорелл Баркер, Марін Кальтенбахер, Том Елер і Томас Стенгор. Дует було створено в процесі проведення Нацвідбору. Дівчат вже прозвали «ледь знайомими сестрами». 22 лютого харизматичні співачки перемогли у відборі, отримавши максимальну кількість балів. Незважаючи на те, що дівчата ледве знайомі, у них вийшов дуже злагоджений дует.

Карлотта Труман (Carlotta)

Народилася 19 жовтня 1999 р. (19 років)

Співачка Карлотта Труман займається музикою дуже давно. Вперше дівчина вийшла на сцену в 9 років. Тоді вона впевнено заявила про себе в популярному шоу «Суперталант». У 14 років юна співачка закохала в себе журі і публіку в «The Voice Kids» (телеконкурс).

Німецька співачка є також автором пісень. Пише композиції німецькою та англійською мовами. Брала участь у «Das Supertalent»-3.

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Лаурита Спінеллі (Laurita)

Народилася 29 вересня 1992 р. (26 років)

Кар’єра Лаури почалася з 10 років, саме тоді співачка перемогла в дитячому телеконкурсі «Kiddy Contest». До 26 років жагуча брюнетка вже отримала великий досвід на музичному терені. Дівчина встигла попрацювати як бек-вокалістка в командах іменитих зірок (Сари Коннор, Штефані Хайнцман). Наразі співачка в процесі створення і продюсування пісень для свого першого альбому.

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