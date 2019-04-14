Гороскоп на тиждень з 15 по 21 квітня 2019 року розповість, що прогнозують зірки для кожного знака зодіаку. На що варто звернути увагу, а чого краще уникати? Детальніше читайте у гороскопі на тиждень з 15 по 21 квітня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

Овнам пора проявити свою внутрішню силу і цілеспрямованість. У середині тижня прислухайтеся до думки і побажань керівництва. Це допоможе вийти на новий щабель кар’єрного росту. Вихідні Овнам варто провести у колі близьких і друзів. Ідеальним варіантом для відпочинку може стати сімейна вечеря або пікнік.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Цей тиждень для Тельців буде досить завантаженим. На роботі може з’явитися багато додаткових завдань. Не відкладайте справи на потім, а вирішуйте їх у міру надходження. Вихідні Тельцям варто провести на свіжому повітрі в тиші і спокої, наприклад, рушайте за місто або сходіть на риболовлю.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

На цьому тижні Близнюкам пора зануритися у ніжні почуття. Рушайте зі своєю половинкою у романтичну подорож. Якщо можливості вирватися немає, то похід до театру або вечеря при свічках також чудово підійдуть. Самотнім Близнюкам зірки рекомендують не шукати кохання в інтернеті, а краще звернути увагу на своє оточення.

Гороскоп на тиждень – Раки

Ракам варто присвятити цей тиждень перегляду життєвих цінностей. Щоб очистити свідомість від старих руйнівних думок, запишіться у спортзал, на лінгвістичні курси або просто почитайте цікаву літературу. Це допоможе Ракам по-новому подивитися на наявні проблеми, навколишній світ і привернути позитивні зміни у житті.

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Гороскоп на тиждень – Леви

На цьому тижні Леви почуватимуться самотніми і непотрібними. У гонитві за матеріальними благами програна вже не одна битва, але війна ще не програна. Подолати пригніченість Левам допоможе простий дзвінок батькам. Вони як ніхто інший знають, як підтримати, зарядити позитивною енергією і змусити заново повірити у себе.

Гороскоп на тиждень – Діви

Душевні терзання Дів скоро припиняться. На цьому тижні зірки радять довіритися долі. Не думайте ні про що, пориньте у роботу і насолоджуйтеся красою природи. Ближче до кінця тижня представники знаку отримають неочікуваний дзвінок, який розставить усе на свої місця. А вже на вихідних у житті Дів грядуть позитивні зміни в особистому житті.

Гороскоп на тиждень – Терези

Терезам на цьому тижні варто присвятити весь вільний час своїй родині. Батьки потребують допомоги, але не хочуть навантажувати вас ще і своїми проблемами. У кінці тижня відволічіться від власних турбот і влаштуйте сімейну вечерю. Це зміцнить взаємини з близькими і додасть нових сил рухатися далі до поставлених цілей.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

У Скорпіонів буде напружений фінансовий тиждень. Пора виділити час для закриття всіх боргів і підрахунку сімейного бюджету. Кредити не допоможуть вирішити, а лише примножать фінансові проблеми. Порадьтеся зі своєю половинкою. Можливо, варто утриматися від зайвих витрат і незапланованих покупок, принаймні на цьому тижні.

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Гороскоп на тиждень – Стрільці

На цьому тижні Стрільцям варто взяти свою запальність під жорсткий контроль. Зайва емоційність може спричинити великі неприємності на роботі. Холоднокровність і стриманість – запорука успіху Стрільців. На вихідних рушайте з друзями у караоке і виплесніть накопичені емоції у спів. І зовсім не важливо, вмієте ви співати чи ні.

Гороскоп на тиждень – Козероги

До п’ятниці Козероги можуть хіба що мріяти про спокій. Випробування будуть чекати на кожному кроці починаючи від особистого життя і закінчуючи роботою. Зберіть всю свою витримку і силу волі у кулак. Ближче до кінця тижня пристрасті стихнуть і все повернеться на свої місця. Вихідні готують Козерогам тільки позитивні емоції та приємні новини від близької людини.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Водоліям на цьому тижні варто притримати свої амбіції та бажання отримати все і відразу. Помилкові надії і очікування лише подвоять ваше розчарування після отриманого результату. Насолоджуйтесь процесом і життям тут і зараз. На вихідних зберіться з друзями, пограйте у настільні ігри та відволічіться від турбот.

Гороскоп на тиждень – Риби

На цьому тижні Рибам захочеться з’ясовувати стосунки з усіма і відразу. Зірки наполегливо рекомендують утриматися від цього. Якщо словесної перепалки не уникнути, проявіть свою дипломатичність, постарайтеся знайти шлях до примирення і вчасно відступіть. Розсудливість допоможе звести конфлікт нанівець і позитивно позначиться на подальшому особистісному розвитку.

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