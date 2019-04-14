Гороскоп на 15 квітня 2019 приготував для більшості несподівані сюрпризи на початку тижня. Як вести себе в цей понеділок і на що розраховувати дізнайтеся в гороскопі на 15 квітня.

Овен

Сьогодні будьте обережні і перевіряйте всі джерела інформації. Вас хтось намагається обдурити! Особливо обережно будьте в справах нерухомості, там багато шахраїв і вони нагострили свої ножі.

Телець

Так ви вирішили з понеділка почати нове життя? Якщо ні, то пора це зробити. Душа бажає змін, Близнюки. І вам потрібно бути до них готовими. Погляди на життя кардинально зміняться, коли ви дізнаєтеся цікаву інформацію …

Близнюки

Щось начальство не дуже задоволене вашою роботою. Від вас почнуть просити більше, ніж домовлялося заздалегідь і вас, ясна річ, це не влаштує. Вам потрібно сісти і передивитися вашу співпрацю, тому що ваші думки ніхто не читає.

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Рак

Вам би привести в порядок ті документи, які ви постійно відкладаєте. Скільки можна вже, сходіть ви разок в той держустанову і забудете про цю проблему назавжди!

Лев

Сьогодні не варто брати на себе відповідальність за чуже майно. Краще займіться своїми питаннями. Вам би борг віддати і в банк сходити, ось це буде правильним рішенням.

Діва

Сьогодні ви отримаєте підтримку зі сторони і вам обов’язково допоможуть з дитиною, якщо є така необхідність. Приймайте цю допомогу з вдячністю, не варто намагатися тягнути все на собі. Посміхніться!

Терези

Чекайте сьогодні по роботі як хороших, так і поганих новин. На яких з них концентрувати свою увагу – вибір за вами. Якщо на поганому, то не звинувачуйте потім весь світ у тому, що відбувається у вашій кар’єрі.

Скорпіон

Сьогодні вас попросить родич допомогти вирішити одну проблему. Ми радимо вам не відмовлятися, але варто мати на увазі, що однією проблемою все може не закінчитися і такі прохання будуть надходити і далі. Але ви добра душа, зірки то знають про це.

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Стрілець

Вам би з’їздити до батьків у цей день. Вони вже давно вас чекають в гості і постійно просять про зустріч, чи не так? Ось ось. Зателефонуйте сьогодні і пообіцяйте, що обов’язково приїдете, це піде вам на користь, обіцяємо.

Козеріг

Ніяк не йде вам навчання. Стільки було планів, бажань і прагнень, а братися за знання чомусь новому не хочеться, правда? В такому випадку знайдіть для себе людину, яка буде вас мотивувати до цього. Якщо ви можете поспілкуватися з нею особисто – дерзайте!

Водолій

Ви не встигаєте заробляти зараз стільки, скільки доводиться витрачати. Але ви зможете знайти нове джерело доходу, причому це буде не головна ваша робота. Швидше за все вам допоможе інтернет в цьому, зверніть на нього увагу і у вас все вийде.

Риби

Для художників, дизайнерів і фотографів це буде дуже класний день. Та й взагалі якщо ваша робота пов’язана з картинкою, то цей день сповнений натхнення і хороших починань. Так тримати!

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