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Всесвітній День рок-н-ролу: добірка виступів учасників «Х-фактор»

13.04.2019

Всесвітній День рок-н-ролу щорічно відзначається 13 квітня. Рок-н-рол не тільки музичний жанр, але образ і стиль життя. Драйвові та запальні ритми відмінна риса напряму. Дивіться добірку найкращих виступів учасників «Х-фактор».

Більше на тему: 13 квітня Всесвітній день рок-н-ролу: історія свята і фотодобірка

«Руки’в Брюки» — «Мальчик-Чик-Чик»

Элвис Одобряет – «Заначка»

Square Universe — «Whole Lotta Love»

Олег Кензов — «Oh, darling!»

Дует «Аркадий и Малика» — «Can’t Buy Me Love»

Дмитро Бабак — «Umbrella»

Колосова Вікторія — «House of Rising Sun»

Герасименко Владислав — «Now or never»

Мбані Еліна — «Hit the road Jack»

Богдан Совик — «Дорога в облака»

Більше на тему: «Руки’в Брюки»: добірка найкращих відеокліпів гурту

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