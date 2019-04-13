Всесвітній День рок-н-ролу: добірка виступів учасників «Х-фактор»
13.04.2019
Всесвітній День рок-н-ролу щорічно відзначається 13 квітня. Рок-н-рол не тільки музичний жанр, але образ і стиль життя. Драйвові та запальні ритми — відмінна риса напряму. Дивіться добірку найкращих виступів учасників «Х-фактор».
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«Руки’в Брюки» — «Мальчик-Чик-Чик»
Элвис Одобряет – «Заначка»
Square Universe — «Whole Lotta Love»
Олег Кензов — «Oh, darling!»
Дует «Аркадий и Малика» — «Can’t Buy Me Love»
Дмитро Бабак — «Umbrella»
Колосова Вікторія — «House of Rising Sun»
Герасименко Владислав — «Now or never»
Мбані Еліна — «Hit the road Jack»
Богдан Совик — «Дорога в облака»
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