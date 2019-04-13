Досконалості, як кажуть, немає меж. Як і польоту фантазій журі «МастерШеф. Професіонали». Судді щоразу вигадують для учасників усе більш складні і цікаві завдання. Випуск 7 не став винятком.

Перший конкурс особливо налякав м’ясників. Приготувати потрібно було їстівну карусель. Так як тематика була дитячою, це повинен був бути десерт. А оцінювали фінальний результат команд учасники і переможці «МастерШеф. Діти». Команда Каті Пєскової виграла у Каті Яблонської. Останній та її другу, Паші Серветнику, дісталися чорні фартухи.

У другому конкурсі брали участь чотири команди. Кухарям потрібно було приготувати страву французької кухні. Але складність завдання у тому, що всі учасники команди, що програла, могли надіти чорні фартухи. Так, на битву чорних вирушили ще двоє: Юля Ангелова та Діма Касап.

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У конкурсі за місце на проекті боролись троє друзів. І, звичайно, цього разу вони не підказували один одному. Завдання – приготувати вишукану страву в мікрохвильовці.

Хто гірше всіх впорався із завданням і відправився додому? Дивіться у 7 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ.

Video: «МастерШеф. Професіонали»: кухарі готували їстівну карусель Мастер Шеф Професіонали випуск 7: учасники готували їстівну карусель. Детальніше про випуск 7 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали»: кухарі готували їстівну карусель Мастер Шеф Професіонали випуск 7: учасники готували їстівну карусель. Детальніше про випуск 7 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали»: кухарі готували їстівну карусель Мастер Шеф Професіонали випуск 7: учасники готували їстівну карусель. Детальніше про випуск 7 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

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