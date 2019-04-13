Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» у 7 випуску від 13.04.2019
13.04.2019
У 7 випуску «МастерШеф. Професіонали» хтось втратив шанс боротися за титул найкращого кухаря. Але ця людина вже пройшла півшляху на проекті, а це говорить багато про що! Хто пішов з «МастерШеф. Професіонали» – читайте в матеріалі.
У 7 випуску «МастерШеф. Професіонали» покинула Юля Ангелова.
Дівчина боялася вийти із зони комфорту. Готувала тільки те, що любила і вважала смачним. Юля майже не прислухалася до порад учасників і навіть рекомендацій Ектора Хіменес-Браво. Напевно, тому що володіє рестораном і звикла приймати рішення самостійно.