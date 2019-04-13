У 7 випуску «МастерШеф. Професіонали» хтось втратив шанс боротися за титул найкращого кухаря. Але ця людина вже пройшла півшляху на проекті, а це говорить багато про що! Хто пішов з «МастерШеф. Професіонали» – читайте в матеріалі.

У 7 випуску «МастерШеф. Професіонали» покинула Юля Ангелова.

Дівчина боялася вийти із зони комфорту. Готувала тільки те, що любила і вважала смачним. Юля майже не прислухалася до порад учасників і навіть рекомендацій Ектора Хіменес-Браво. Напевно, тому що володіє рестораном і звикла приймати рішення самостійно.

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Так як Юля потрапила до 15-ки кращих кухарів України, талант безумовно є. Але, мабуть, над ним ще потрібно працювати і прагнути до кращого.

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