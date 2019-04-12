Вже зовсім скоро, ви знову побачитесь з героями мелодраматичного серіалу «За вітриною»! Відомо, що початку зйомок передував тривалий кастинг. На роль Галі команда розглянула понад 150 осіб, вибравши білоруську актрису Єлизавету Фалей. Головного героя Андрія зіграє мужній Сергій Басок. Детальніше про акторів серіалу «За вітриною» читайте в матеріалі.

Єлизавета Фалей

Дата народження: 15 червня 1995 р.

Єлизавета Фалей закінчила Білоруську державну академію мистецтв (майстерня В. А. Міщанчука). З дитинства дівчина знала, що пов’яже своє життя з театром, телебаченням: «Три роки тому тато розповів цікаву історію. У моєї бабусі (вона була дуже гарною, знайомі називали її «вогником») сім’я жила дуже скромно в селі. Після закінчення школи вона поїхала на заробітки в місто, як і всі її сестри (а їх в сім’ї було п’ятеро). На зароблені гроші бабуся купувала продукти і відправляла батькам у село, щоб вони жили в достатку і добре харчувалися, а працювала вона на будівництві, бо там добре платили. Вечорами, гуляючи містом, вона познайомилася з хлопцем, який був причетним до кіно. Побачивши її, він сказав, що вона дуже гарна, у ній є неймовірна чарівність. Потім він запропонував їй роль, переконував зніматися в кіно, казав, що вона створена для нього. Але бабуся злякалася за заробіток і тому відмовилася. Тоді вона не до кінця ще розуміла, що таке зніматися в кіно.

Минули роки. Коли їй було не 18, а 60 років, вона почала розуміти, що втратила, і дуже шкодувала, що не спробувала себе. Разом з тим вона вірила, що в нашій рідні хтось із онуків обов’язково стане актором. Ось так і сталося, що я перша, хто полюбив всім серцем театр і кіно. Зараз займаюся улюбленою справою, без якої не уявляю своє життя».

Кар’єра Єлизавети почалася на першому курсі в академії мистецтв. Тоді дівчину запросили на зйомку в «Сімейних драмах». Зараз вона працює в Білоруському республіканському академічному театрі юного глядача, де художнім керівником є ​ Савицький Володимир Костянтинович. Також Єлизавета Фалей знімається в кіно.

У 2019 році вийде серіал на телеканалі СТБ, де зірка зіграє головну героїню Галю – дівчину, яка, незважаючи на всі перешкоди, бореться за своє щастя.

Більше на тему: «За вітриною»: дата виходу мелодраматичного серіалу

Сергій Басок

Дата народження: 3 лютого 1987 р.

У 2015 році закінчив Інститут театрального мистецтва (майстерня В. В. Мірзоєва).

До професії актора Сергій прийшов не відразу. Спочатку десять років він жив кар’єрою футболіста, яку вимушено залишив після того, як травмував коліно. Тоді він зрозумів, що мрія про футбол нездійсненна, і вирішив більше часу приділяти навчанню, щоб вступити в університет. В 11 класі Сергій пішов з команди, отримавши другий дорослий розряд з футболу.

Після закінчення школи Сергій Басок захопився юриспруденцією, але в результаті вступив до Київського славістичного університету.

«В період навчання працював офіціантом, барменом, все було в моєму житті. Коли закінчив університет, почав займатися маленьким бізнесом – намагався з Китаю возити речі. Паралельно, поки вчився, працював помічником директора виробничого відділу. Займався закупівлями».

Великий шлях пройдено перед акторською кар’єрою, і тільки ближче до 25 років наш герой знайшов себе в цій сфері.

Подруга Сергія надіслала його анкету в шоу «Маша і моделі», після чого його покликали на сам проект. Відчувши інтерес до цього напряму, він вирішив піти на акторські курси Володимира Горянського і Наталі Варлей та вступив до Інституту театрального мистецтва.

У 2019 ми побачимо Сергія в серіалі «За вітриною» в ролі Андрія. Раніше актор знімався в проектах «Стоматолог», «Тяжіння» та інших.

Ксенія Мішина

Дата народження: 18 червня 1989 р.

Відома актриса Ксенія Мішина народилася і виросла в місті Севастополі. У 2015 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет (майстерня Д. М. Богомазова).

У 2007 році Ксенія Мішина стала віце-міс на конкурсі краси «Севастопольська красуня». Також вона отримала спеціальний приз від глядачів.

Під час навчання в театральному закладі Ксенія Мішина вперше знялася в кіно в 2014 році. Після закінчення університету дівчина стала актрисою Київського академічного Молодого театру. Популярність прийшла після головної ролі в мелодрамі «Спокуса».

У 2019 році ми побачимо Ксенію Мішину в серіалі «Кріпосна» і «За вітриною».

Більше на тему: «За вітриною»: СТБ покаже серіал за сценарієм Тетяни Гнєдаш

Наталка Денисенко

Дата народження: 17 грудня 1989 р.

Українська актриса театру, кіно і дубляжу, також диктор і телеведуча. Народилася в Чернігові.

Наталка закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. У 2011–2012 р. випустила дві авторські телепередачі «Люди, які змінили світ», «Життя звичайних людей».

У кіно Наталка дебютувала в 2011 році, знявшись у серіалі «Щоденники Темного». Наступні чотири роки грала в серіалах «Два Івана», «Сашка», «Лабіринти долі». У 2015 році актриса зіграла в мелодрамі «Клан ювелірів».

Вже зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ побачать Наталку в серіалах «За вітриною» і «Кріпосна».

Дмитро Чернов

Дата народження: 6 грудня 1982 г. (Запоріжжя)

Закінчив Дніпропетровське державне театральне училище. З 2002 року – актор Національного драматичного театру імені Івана Франка. В театр його взяв сам Б. С. Ступка. Дмитро зазначає: «Мені з ним дуже пощастило, вдячний долі та простору за цю зустріч. Пощастило, що він давав ролі в його спектаклях. Я мав можливість, крім виконання, спостерігати за майстром, вчитися, вбирати шарм і театральну магію, яку він випромінював. У нас склалися теплі стосунки і за сценою, він мене любив і уважно спостерігав за моїм ростом, підказував, нічого не нав’язував, але мудро направляв на шлях істинний. Можу сказати, що він зайняв у моєму серці особливе місце».

Виставою-талісманом і «першим коханням» вважає «Брати Карамазови» за Достоєвським. Дмитро дуже любить творчість цього письменника. У виставі зіграв головну роль – Альошу Карамазова, після чого отримав «Київську пектораль» за найкращий акторський дебют: «Зараз у театрі маю достатньо ролей, що особисто мені подобається, всі вони різнопланові та розтягують мій акторський діапазон». Для Дмитра Чернова надзавдання – бути різним як в театрі, так і в кіно.

Костянтин Данилюк

Дата народження: 7 липня 1969 р.

Костянтин Данилюк – український актор театру, кіно і телебачення. В далекому 1988 році почав грати на сцені київського театру «Квадрат». У 2005 році Костянтин повністю поринув у зйомки серіалів.

Ще з дитинства Костянтин знав, що стане актором. Тому відразу після закінчення школи подав документи у Дніпропетровське театральне училище. У 1988 році почав працювати за фахом в театрі-студії «Чорний квадрат». Кілька десятків ролей у спектаклях, понад шістдесят головних і другорядних ролей у фільмах і серіалах. Він по праву може називатися професіоналом з великої літери і людиною, яка досягла своєї мети старанною роботою. Костянтин знімався багато і часто, брався навіть за епізодичні, другорядні ролі. Популярність зірці принесла роль у відомому серіалі «Повернення Мухтара – 2».

Найпопулярніші проекти актора: «Повернення Мухтара – 2», «Коли минуле попереду», «Співачка», «Райське місце».

Андрій Федінчик

Дата народження: 25 лютого 1985 р.

У дитинстві Андрій Федінчик був актором Дитячого театру-студії пантоміми «Диваки». У 2005 році закінчив акторське відділення театрального факультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Після цього вступив до трупи Муніципального театру «Київ».

Вже понад 10 років знімається в кіно. Дебютував в 2006 році у фільмі «Міський романс». Перша головна роль – у військовій драмі «1941» (Мирон). Андрій Федінчик також зіграв у продовженні фільму «1942».

Найпопулярніші роботи актора: «1941», «1942», «Коханець для Люсі», «Порох і дріб», «Повернешся – поговоримо», «За законами воєнного часу».

І вже зовсім скоро ми побачимо актора в серіалі «За вітриною» на телеканалі СТБ.

Оксана Сташенко

Дата народження: 24 жовтня 1966 р.

Оксана Сташенко – російська актриса театру і кіно, співачка, телеведуча. Заслужена артистка Росії, народна артистка Республіки Південна Осетія.

Ще з дитинства Оксана Сташенко мала потяг до творчості. Майбутня актриса влаштовувала концерти для близьких, брала участь у дитячих святах в садку і школі. У 15 років вступила до Саратовського театрального училища і пішла працювати в театр (за направленням). Два з половиною роки Оксана провела на сцені провінційних театрів, а в 1989 році приїхала на зустріч випускників і несподівано для себе отримала запрошення грати в комедії М. Ю. Задорнова «Остання спроба».

Актриса вважає, що саме після цього кар’єра пішла вгору.

Найпопулярнішою і улюбленою глядачами роллю актриси є Жанетта в «Поверненні Мухтара».

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