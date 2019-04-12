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Вибори 2019: пряме включення з Президентом України

12.04.2019

21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів. Сьогодні о 22:00 на телеканалі СТБ у програмі «Вікна-новини» буде пряме включення з Петром Порошенком. Президент розповість про свою нову програму, підготовку до другого туру та передвиборчу кампанію. Запеклі перегони кандидатів тривають, адже до другого туру залишаються лічені дні. Вмикайте телеканал СТБ о 22:00!

О 22:00 у програмі «Вікна-новини» на СТБ відбудеться ексклюзивне пряме включення з Парижа. Зараз Президент України Петро Порошенко перебуває у Франції. Туди гарант вирушив з візитом до Еммануеля Макрона. У прямій трансляції Президент вийде на зв’язок і відповість на всі запитання ведучої «Вікна-новини» Тетяни Висоцької.

Татьяна Высоцкая

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