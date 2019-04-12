Стрижки 2019: тренди року

Які стрижки найактуальніші у 2019 році? Добірка головних тенденцій року допоможе вирішити, який образ приміряти на себе. На які модні стрижки 2019 року звернути увагу, щоб бути в тренді, а також яку зачіску полюбляє ведуча «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна, читайте в матеріалі.

Каскад

Каскад з моди не вийде ніколи. Про це свідчить те, що ця зачіска вже багато років залишається в тренді. Роблять каскад і на довге, і на коротке волосся, але найкраще він виглядає на середній довжині. Ця зачіска додасть вашому образу легкості та ніжності.

Градуйоване каре

Градуйовані каре — це щось середнє між каре і каскадом. Тільки в цій стрижці форму видно чіткіше і виразніше. Така зачіска робить образ сміливішим. Стосовно довжини немає особливих критеріїв, головне, щоб ваш майстер правильно «промалював» форму.

Шег

Шег вже пару років фігурує в кожному другому голлівудському фільмі. Однак в наших краях він прижився не так. А дарма! Шег додає здорового і об’ємного вигляду тонкому і тьмяному волоссю. Це градуйована стрижка з хаотично виділеними пасмами. А якщо шег вдосконалити модним фарбуванням, наприклад, балаяжем, від вас взагалі не можна буде відвести погляд!

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Каре

Каре — це класика. Це просто, але водночас гарно і стильно. Каре личить дівчатам і з круглим, і з овальним обличчям, і брюнеткам, і блондинкам. Все, що важливо, — це акуратно обрізати кінчики і зробити об’єм за допомогою спеціальної техніки стрижки.

Асиметрія

Асиметрія — безумовно, один із тих варіантів, який зрозуміють не в кожному суспільстві, а тим паче в офісі або на дитячому святі в садку. Однак ця стрижка робить образ таким яскравим, що ви, швидше за все, не втримаєтеся і захочете додати гостроти!

Ведуча «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна розповіла, яке волосся вважає найкрасивішими і які зачіски, на її погляд, стануть модними в 2019 році:

«Я вже давно ношу короткі стрижки. Власне, років десять тому обрізала своє довге волосся. Одного разу моя стиліст на телеканалі запропонувала мені трохи змінити імідж. І ми відрізали сантиметрів так 20. Останні десять років у мене короткі зачіски. Для мене дуже важливо, щоб волосся було акуратним, а довжина може бути і довгою, і короткою. Волосся повинне бути чистим — це найголовніше. Я дуже негативно ставлюся до людей, у яких волосся жирне, неохайне, з сухими кінчиками. Видно, що за ним не слідкують. А волосся — це не тільки символ краси, а й здоров’я.

Мені подобається, коли в зачісці немає багато засобів фіксації. А якщо вони і є, то повинні бути максимально непомітними.

Якщо говорити про тренди, то мені здається, ми будемо переходити до натуральності, доглянутості, охайності. Це завжди виглядає природно і дуже красиво».

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