Третій рік поспіль життя Сергія Притули тісно пов’язане з проектом Євробачення. Саме стільки часу він вів український Національний відбір на міжнародний конкурс. Як робота на цьому проекті змінила життя Сергія? Чи є у нього свої фаворити на конкурсі цього року? Читайте в матеріалі.

Сергію, у вас є свої фаворити на Євробаченні-2019? За кого саме ви будете вболівати?

Я наразі ще не бачив усіх учасників. Ближче до першого півфіналу визначусь із власними фаворитами. З того, що бачив, сподобались чехи – Lake Malawi. Але не впевнений, чи така пісня підкорить Європу. Радше просто відповідає моїм смакам.

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Lake Malawi – «Friend of a Friend»



Як ви гадаєте, якби MARUV все ж не відмовилася від участі у Євробаченні-2019, Україна мала би великі шанси на перемогу?

Я думаю, що вона зайняла б найвище місце серед представників від України за останні 3 роки. Чи спромоглася би перемогти – не знаю! Але те, що була б у топі, – це сто відсотків. По-перше, вона вже має немалу армію прихильників у Європі. По-друге, пісня – хіт. По-третє, є чітко сформований образ і номер в його контексті. Все це складається у дуже цікаву мозаїку з претензією на успіх. Якщо не помиляюсь, то організатори Євробачення запросили MARUV виступити у перерві одного з півфіналів, тож це ще один доказ, що Україна могла бути представленою потужною виконавицею, якби та погодилась їхати.

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Хто був вашим фаворитом у Нацвідборі?

Моїми фаворитами за підсумком двох півфіналів були ті, хто у фінал не потрапив. «ЦеШо» справили на мене неймовірно позитивне враження.

«ЦеШо» – «Hate»



Як робота на Національному відборі змінила ваше життя?

У першому сезоні Національного відбору, який я вів на СТБ, я показав, що робота ведучого у такому важливому івенті може виходити за традиційно прийнятні межі і мати немалу долю суб’єктиву. За другий сезон я отримав «Телетріумф». За третій на мене вилили цистерну бруду, звинувативши у тому, що Україна залишилась без Євробачення у 2019-му. Висновок: це проект, у якому мені не сумно!

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