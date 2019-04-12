«Небачене Євробачення»-2019: скандали міжнародного конкурсу

Які ж скандали спіткали наймасштабніший пісенний конкурс Євробачення? Купівля SMS-повідомлень, вистежування людей, які віддали голос не за того виконавця, – що ще пережив міжнародний конкурс за час свого існування? Читайте в матеріалі, а також дивіться у новому випуску «Небачене Євробачення»-2019.

Купівля SMS-повідомлень. Найгучніший корупційний скандал на Євробаченні. На Євробаченні-2013 стався такий скандал: Азербайджан звинуватили у скуповуванні SMS. Звичайними студентами як доказ було представлено відео, де двоє чоловіків розмовляли з ними про те, як можна сфальсифікувати голоси, і пропонували гроші за те, щоб вони голосували за певного виконавця. До слова, все це відбулося не в Азербайджані, а у Литві.

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Голос не за того співака. Вірменія і Азербайджан, так би мовити, мають свої конфлікти. Тільки згадайте 2009 рік: спецслужби Азербайджану викликали на допит 43 особи, які віддали голос за конкурсанта з Вірменії, попередньо вистеживши їх.

Відмова від участі в конкурсі через текст пісні. Перед проведенням Євробачення-2009 Грузія відмовилась від участі в конкурсі. ЄМС вимагала змінити текст пісні. Організаторам здалося, що у фразі «We don’t wanna Put In» є двозначний політичний зміст.

Виступ, після якого почався військовий переворот. У далекому 1974 році після того, як на радіо пролунала пісня конкурсанта із Португалії Paulo de Carvalho, почалася революція гвоздик (військовий переворот проти диктатури Салазара).

Заборона трансляції Євробачення-1974 в Італії. Джильйола Чинкветті з піснею «Sì» («Да») брала участь у Євробаченні-1974. Композиція співачки була піддана цензурі через те, що на той час конкурс збігся із проведенням кампанії щодо референдуму про дозвіл розлучень. Пісню з такою назвою могли тоді сприйняти як агітацію.

Бронежилет під сукнею представниці Ізраїлю. На Євробаченні-1973 співачка, яка була першою представницею від країни на міжнародному конкурсі, вийшла на сцену в бронежилеті під сукнею через масові вбивства ізраїльських спортсменів палестинськими бойовиками (Мюнхенські олімпійські ігри, 1972 рік).

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Замість трансляції Євробачення-1978 – квіти? Телебачення Йорданії замість виступу виконавців Ізраїлю показувало картинку із зображенням квітів. На той час, коли вже було очевидно, що саме учасники Ізхар Коен та Alphabeta виграють Євробачення, трансляція взагалі була припинена. До слова, наступного дня було оголошено, що перемогла Бельгія, яка насправді посіла друге місце.

Які ще скандали були на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, дивіться у випуску «Небачене Євробачення» 12.04.2019:

Video: «Небачене Євробачення»-2019: скандали міжнародного конкурсу Небачене Євробачення: новий випуск розповідає про скандали міжнародного конкурсу за весь час свого існування. Яка країна фальсифікувала голоси та де замість трансляції конкурсу люди бачили квіти? Євробачення має свою гучну історію скандалів, які варто знати

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