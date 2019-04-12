Що модно весною 2019 року? Що стилісти радять обов’язково придбати? Читайте в матеріалі.

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Білі штани

Білосніжні брюки стануть абсолютним маст-хев майбутньої весни. Вони були на всіх модних показах в Нью-Йорку. Кльош або прямі — вибір за вами. Головне, щоб вони не обмежували ваших рухів і були комфортними. Найкраще вибирати брюки з габардину або шовку, адже саме ці тканини використовували Acne Studios і Габріела Херст у своїх колекціях. Придивіться до варіантів на завищеній талії в стилі ретро, такі штани будуть на піку популярності.

Шкіряна спідниця

Весна – ідеальний час для того, щоб почати носити спідниці. А вироби зі шкіри (звісно, ненатуральної теж) підійдуть на трохи прохолодну погоду. У 2019 також будуть модними спідниці з вінілу, що додасть цікавого акценту в одязі. Але будьте обережні, такий одяг може здатися трохи вульгарним, поєднуйте його із закритими светрами або черевиками без каблука, тоді образ буде гармонійним.

Брюки карго

Робоча уніформа продовжує захоплювати модні покази. На зміну робочим комбінезонам прийшли брюки карго. Це об’ємні штани з великою кількістю кишень в стилі Лари Крофт. Вони були популярні ще в 90-х, і ось, мода повертається.

Сукня з об’ємними рукавами

Якщо шукаєте ідеальну сукню на весну–літо 2019, придивіться до варіанту з об’ємними рукавами. Такі фасони будуть виділяти вас серед інших. Причому це не обов’язково повинні бути об’ємні плечі, модні дизайнери надали величезну кількість варіантів. Але якщо у вас тип фігури «перевернутий трикутник», то варто відмовитися від такої ідеї, адже такий фасон тільки додасть об’єму у верхній частині тіла.

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Куртка з бахромою

Ковбойський стиль перекочував і у верхній одяг. Але тепер дизайнери не просто наслідують дикий захід, а інтерпретують все на сучасний манер. Поєднання деніму і замші, бахрома на куртках і сумках, чоботи-«козаки» з шипами — все це заполонило модні покази весна–літо 2019. Вибирайте на свій смак.

Кроше: топ або сукня, в’язані гачком

Всі, хто називав такий одяг старомодним або бабусиним, тепер беруть свої слова назад. Плетені гачком сукні траплялися майже у всіх дизайнерів на показах. Тож згадуйте уроки з трудового навчання, діставайте шкільні конспекти і будете найстильнішими в сезоні весна–літо 2019.

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