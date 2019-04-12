«МастерШеф. Професіонали» випуск 7: Юля Ангелова зіпсує страви
12.04.2019
У цьому випуску «МастерШеф. Професіонали» буде багато несподіваних ситуацій. Юля Ангелова зіпсує кілька страв у своїй же команді. А потім наражатиме на небезпеку інших учасників і навіть суддів. У Аліка Мкртчяна теж справи будуть погані. Детальніше дивіться у 7 випуску.
Уже 13 квітня у 9 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ ви побачите:
- Юля Ангелова залишить неприємний сюрприз у страві своєї команди.
- Ця ж учасниця обпече Каті Яблонській руку карамеллю. Що ще накоїть Юля?
- Усі кухарі в шоці і налякані тим, що відбувається, адже їхні страви ще належить пробувати суддям!
- Алік Мкртчян приготує дуже смачний соус і всі учасники з апетитом спробують цю смакоту.
- Але чи залишиться самому Аліку хоч щось для презентації?
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Усе це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!
Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 7: Юля Ангелова зіпсує стравиУ 7 випуску Мастер Шеф Професіонали Юля Ангелова зіпсує страви. Подробиці 7 випуску Мастер Шеф Професіонали - в матеріалі
Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 7: Юля Ангелова зіпсує стравиУ 7 випуску Мастер Шеф Професіонали Юля Ангелова зіпсує страви. Подробиці 7 випуску Мастер Шеф Професіонали - в матеріалі
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