Місячний календар на квітень підкаже, коли краще втілити мрії у реальність. Які дні стануть найсприятливішими у квітні 2019 року? Та як уберегти своє здоров’я під час повного Місяця? Дізнайтеся в матеріалі від екстрасенсів СТБ.

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У квітні, плануючи свої фінансові та побутові справи, потрібно орієнтуватися на місячні фази. Так можна досягти хороших результатів. Тому екстрасенси СТБ підготували для вас місячний календар.

Новий Місяць у квітні 2019 року

Новий Місяць у квітні 2019 року настане 5 квітня 2019 року об 11 годині 50 хвилин. Це перший місячний день. Місяць буде в знаку зодіаку Овен. У цей період життєва енергія позитивно впливатиме на оточення. Тому потрібно мудро розпоряджатися своїм часом та витрачати сили на нові справи. Будь-яке починання краще приурочити саме до нового Місяця.

Період нового Місяця хоч і хороший, але дуже нестабільний. Пам’ятайте, що результат ваших дій може виявитися несподіваним. Не поспішайте та не рубайте з плеча. Перш ніж щось зробити, подумайте, чи варто приймати рішення.

Зростаючий Місяць у квітні 2019 року

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Зростаючий Місяць у квітні 2019 буде з 6 по 18 число. У ці дні енергія Місяця збільшується та набирає потужності. Тому варто очікувати прогресу, натхнення й примноження в різних сферах діяльності.

Якщо ви вирішили накопичити грошей, то першу суму краще відкласти в період зростаючого Місяця. Так ваш достаток зросте. У цей період варто звернути увагу на здоров’я. Щоб нігті та волосся швидко росли, рекомендовано стригти їх саме в цей період.

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Повний Місяць у квітні 2019 року

Повний Місяць у квітні 2019 року настане 19 квітня о 14 годині 12 хвилин. Це 14-й місячний день в місячному календарі. Нічне світило буде в знаку зодіаку Терези.

Не забувайте, що повний Місяць — енергетичний вибух у вашому організмі, який впливає також на фізичний стан. Уважно стежте за своїм здоров’ям, побільше гуляйте на свіжому повітрі. Так ви позбудетесь негативної енергії та не розтратите свою активність.

У період повного Місяця більшість представників зодіакальних сузір’їв зможуть розібратися в собі, знайти внутрішню гармонію та проаналізувати власні помилки. Але від важливих розмов і кардинальних змін краще утриматися. В повний Місяць можна закінчувати важливі справи, але не можна починати щось нове.

Спадаючий Місяць у квітні 2019

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Спадаючий Місяць триватиме з 1 по 4 квітня, а пізніше з 20 по 30 квітня. Це 17-й місячний день у місячному календарі. Місяць перебуває в знаку зодіаку Стрілець. Ви відчуєте радість буття та знайдете внутрішню свободу.

Саме цей період сприятливий для вирішення важливих фінансових питань. Подорожі, відрядження під час спадаючого Місяця мають великий успіх.

Варто зазначити, енергетика спадаючого Місяця не найкращим чином позначається на розвитку любовних стосунків. А тому не варто квапити події, навіть якщо помічаєте підвищену увагу протилежної статі до вашої персони.

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