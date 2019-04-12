Екс-холостяк Костянтин Євтушенко та його дружина поділилися радісною новиною: вони чекають поповнення в родині. Подружжя втретє стане батьками. Кого чекають Костя Євтушенко і його кохана — хлопчика чи дівчинку? Дізнайтеся в матеріалі!

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Головний герой романтичного реаліті «Холостяк»-4 Костянтин Євтушенко втретє стане батьком. Його дружина, олімпійська чемпіонка Наталя Добринська, у своєму Instagram повідомила приємну новину.

Подружжя має намір стати багатодітними батьками, про це вони розповіли відомому глянцю. Шанувальники зіркової пари нарешті дізналися, кого ж чекають Костя та Наталя. Виявляється, в сім’ї з’явиться ще один чоловік. І екс-холостяк, і його дружина дуже хотіли синочка. І ось — мрія здійснилась: хлопчик повинен народитися в серпні.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nataliia Dobrynska (@dobrynska.n) 31 Мар 2019 в 8:09 PDT

Наталія Добринська відверто сказала, що вагітність не була для неї сюрпризом. Адже подружжя завжди планувало таку подію. Костянтин перший дізнався про цікавий стан своєї дружини. За її словами, чоловік відразу побачив зміни в характері та в поведінці коханої.

З ім’ям для дитини подружжя не визначилося. Поки що пара не поспішає його вибирати:

«У нас були варіанти, але вони відразу відпали. Тому питання залишається відкритим. Ми оголосили конкурс друзям та близьким на найкраще ім’я».

Вітаємо сім’ю Костянтина Євтушенка і Наталії Добринської!