12 квітня, у переддень річниці офіційного початку збройного протистояння на сході України, у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує спецпроект «Душу й тіло». Новий цикл кореспондента Бориса Сачалка присвячений українським воїнам. Тим, хто всі ці п’ять років збройного конфлікту на сході України готовий покласти душу й тіло за нашу свободу. Тим, хто стримує ворога та оберігає наш з вами спокій. Тим, хто вистояв у найзапекліших боях, та тим, хто не повернувся живим.

«Це найдовший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової. Конфлікт, який уже забрав 13 тисяч життів. Рівно п’ять років тому, 13 квітня 2014 року, в Україні було оголошено початок антитерористичної операції. До трьох років війни я теж робив спецпроект, який так і називався «Три роки». Тоді найбільші битви вже відгриміли, війна йшла на спад, тож здавалося, ще трохи – і все, це жахіття припиниться. Але ні», – зазначає автор спецпроекту Борис Сачалко. І додає: «За ці два роки змінилася назва цієї війни – з АТО на ООС – та ставлення до неї українців. Точніше, з’явилася «втома» від цієї теми. На жаль, це правда. Більшість телеглядачів перемикає на інший канал, коли їм починають розповідати фронтові новини. Для багатьох війна стала лише картинкою в телевізорі та сухою статистикою. На щастя, вона так і не торкнулася більшості з нас. І за це завдячувати ми маємо українським воїнам, які всі ці п’ять років, а відзавтра піде вже шостий, ризикують життям заради України і українців. Їхні подвиги не можна забувати. Ними треба пишатися».

У спецпроекті «Душу й тіло» про головні віхи війни телеглядачам будуть нагадувати самі герої тих битв. Вони не лише поділяться своїми спогадами, а й уроками цієї війни. Відверто про сьогодення та майбутнє. Лише думки тих, хто дійсно знає, що таке війна. Без експертних поглядів та прогнозів аналітиків.

Дивіться спецпроект «Душу й тіло» з 12 по 19 квітня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

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