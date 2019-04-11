«Я соромлюсь свого тіла» 7 сезон: оголошено дату старту кастингів у 2019 році
Телеканал СТБ оголошує кастинг на 7 сезон «Я соромлюсь свого тіла». Проект починає свою місію з повернення людям здоров’я.
Телеканал СТБ дарує вам унікальну можливість стати учасником 7 сезону проекту «Я соромлюсь свого тіла». Реєструйся на кастинг за телефоном гарячої лінії 050 383 23 30.
Дати кастингів «Я соромлюсь свого тіла» у містах України
Кропивницький
11.05 — 12.05
вул. Велика Перспективна, 13/16
З 10:00 до 18:00
Луцьк
11.05 — 12.05
вул. Набережна, 4
З 10:00 до 18:00
Полтава
11.05 — 12.05
вул. Миру, 12
З 10:00 до 18:00
Чернівці
18.05 — 19.05
вул. Героїв Майдану, 184
З 10:00 до 18:00
Запоріжжя
18.05 — 19.05
вул. Адмірала Нахімова, 6
З 10:00 до 18:00
Львів
18.05 — 19.05
вул. Стороженка, 21
З 10:00 до 18:00
Вінниця
25.05 — 26.05
вул. Київська, 50\1
З 10:00 до 18:00
Дніпро
13.04 — 14.04
пл. Шевченка, 4-А
З 10:00 до 18:00
Хмельницький
13.04 — 14.04
вул. Гагаріна, 5
З 10:00 до 18:00
Одеса
20.04 — 21.04
вул. Чорноморського Козацтва, 23
З 10:00 до 18:00
Рівне
20.04 — 21.04
вул. Київська, 36
З 10:00 до 18:00
Київ
20.04, 25.05, 26.05
вул. І. Шевцова, 1
З 10:00 до 18:00
Приходьте на кастинг «Я соромлюсь свого тіла». Ми чекаємо на вас!