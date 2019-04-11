6 випуск проекту «Холостяк»-9 – це екватор перебування дівчат у романтичному реаліті. Уже більше місяця кожна учасниця намагається побудувати стосунки з Нікітою Добриніним. Хтось привертає увагу чоловіка танцем, хтось – ревнощами, а хтось – терплячістю. Але невже це все марно і суперниць стане на 6-му тижні не менше, а більше? Дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 12.04.2019, на телеканалі СТБ о 20:00.

У 6 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

Які три нові учасниці прийдуть в розпал сезону на проект? Чи пробачать дівчата таке рішення Холостякові? Хто відправиться на довгоочікуване індивідуальне побачення? Чи дійде конфлікт між Олею і Наталі до першого рукоприкладства за всю історію проекту? І хто не отримає бажану троянду на 6-му тижні романтичного реаліті «Холостяк»-9?

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Не пропустіть найскандальніший і одночас чуттєвий 6-й випуск проекту «Холостяк»-2019. Вмикайте телеканал СТБ у п’ятницю, 12.04.2019, о 20:00 і станьте свідками того, на що підуть дівчата заради кохання.

Video: У 6 випуску проекту «Холостяк»-9 з’являться нові учасниці 6 випуск проекту Холостяк-9 - це екватор перебування дівчат у романтичному реаліті. Але на 6 тижні проекту Холостяк 2019 з'являться нові учасниці.

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