У 6 випуску проекту «Холостяк»-9 з’являться нові учасниці
11.04.2019
6 випуск проекту «Холостяк»-9 – це екватор перебування дівчат у романтичному реаліті. Уже більше місяця кожна учасниця намагається побудувати стосунки з Нікітою Добриніним. Хтось привертає увагу чоловіка танцем, хтось – ревнощами, а хтось – терплячістю. Але невже це все марно і суперниць стане на 6-му тижні не менше, а більше? Дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 12.04.2019, на телеканалі СТБ о 20:00.
У 6 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:
- Які три нові учасниці прийдуть в розпал сезону на проект?
- Чи пробачать дівчата таке рішення Холостякові?
- Хто відправиться на довгоочікуване індивідуальне побачення?
- Чи дійде конфлікт між Олею і Наталі до першого рукоприкладства за всю історію проекту?
- І хто не отримає бажану троянду на 6-му тижні романтичного реаліті «Холостяк»-9?
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Не пропустіть найскандальніший і одночас чуттєвий 6-й випуск проекту «Холостяк»-2019. Вмикайте телеканал СТБ у п’ятницю, 12.04.2019, о 20:00 і станьте свідками того, на що підуть дівчата заради кохання.
Video: У 6 випуску проекту «Холостяк»-9 з’являться нові учасниці6 випуск проекту Холостяк-9 - це екватор перебування дівчат у романтичному реаліті. Але на 6 тижні проекту Холостяк 2019 з'являться нові учасниці.
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