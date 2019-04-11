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Учасник «Зважені та щасливі» Дмитро Завоюра зробив пропозицію своїй дівчині

11.04.2019

Учасники «Зважені та щасливі» не перестають дивувати! Завдяки участі в проекті Дмитро Завоюра здійснив свою мрію — скинув 64 кілограми. Сьогодні чоловік зважився на ще один кардинальний крок у житті: він зробив пропозицію своїй дівчині. Що ж відповіла кохана?

Дмитро Завоюра в проекті «Зважені та щасливі»-4 потрапив у команду тренера Ігоря Обуховського. Учасник популярного мотиваційного шоу здивував усіх своїм результатом. Дмитру вдалося скинути майже 70 кг. І його життя в новому тілі кардинально змінилося.

Нещодавно в Instagram Дмитро опублікував зворушливе фото. На знімку він зі своєю коханою ділиться щасливою новиною. Виявляється, Дмитро зробив пропозицію руки та серця:


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Публикация от ᴅ ᴍ ɪ ᴛ ʀ ɪ ʏ ᴢ ᴀ ᴠ ᴏ ɪ ᴜ ʀ ᴀ (@dmitriy_zavoiura)

«Вона сказала «Так!». Пацани, що тепер робити? А якщо серйозно — це було обдумане рішення». Молоді люди зустрічаються протягом цілого року. 23-річна Анна завжди активно підтримувала свого коханого в починаннях, у прагненні змінитися. Дівчина мотивувала Діму досягти успіху, не раз складаючи йому компанію в тренажерному залі.

 

 

 

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Публикация от ᴅ ᴍ ɪ ᴛ ʀ ɪ ʏ ᴢ ᴀ ᴠ ᴏ ɪ ᴜ ʀ ᴀ (@dmitriy_zavoiura)

Вітаємо закоханих і бажаємо всього найкращого!

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