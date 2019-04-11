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«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 15 і 16 серії від 11.04.2019

11.04.2019

Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Серіал інтригує своєю незвичайною історією забороненого кохання та сильних почуттів. Чи зможе мама Романа розгадати шокуючу таємницю, яку так довго та старанно приховувала Жанна?

Жанна продовжує страждати та ховати свої істинні почуття від коханого, аби не зруйнувати його сім’ю. Та невже одна випадкова зустріч з мамою Роми викриє те, що вона приховувала все своє життя?

Дізнайтеся у 15 і 16 серіях від 11.04.2019.

Video: «Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 15 і 16 серії від 11.04.2019

Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Серіал інтригує своєю незвичайною історією забороненого кохання та сильних почуттів. Чи зможе мама Романа розгадати шокуючу таємницю, яку так довго та старанно приховувала Жанна

 

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