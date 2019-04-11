Гороскоп на 12 квітня 2019 року принесе вам багато цікавих подій. Якщо ви хочете знати як пройде сьогоднішній день – читайте наш гороскоп і будьте в курсі всіх новин!

Овен

Овни, зірки радять вам змінити імідж. Тим більше день такий – п’ятниця, можна і зробити собі незапланований похід по магазинах, правда? Так ваша впевненість в собі зросте і справи підуть вгору, ось побачите!

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Телець

Кохана людина сьогодні обов’язково допоможе вам з роботою, не соромтеся про це просити. Більш того, вона навіть допоможе вам фінансово, якщо у вас є певні труднощі. І ви з новою силою повірите в себе!

Близнюки

Ох, сьогодні Близнюкам варто віджигати на повну! П’ятниця ж, відкиньте всі переживання і пориньте у світ розваг і тусовок. Навіть якщо це здається вам не дуже привабливим, то хоча б не сидіть вдома, гуляйте!

Рак

А ви все ніяк не можете знайти спільну мову з колегами? Якщо вас сьогодні звуть кудись, варто утриматися, ви все одно будете відчувати себе не в своїй тарілці і раніше підете додому, а інші сприймуть це як образу.

Лев

Якщо друзі звуть сьогодні потусити, то не погоджуйтеся. Зірки говорять, що хтось обов’язково поведе себе негарно і це спричинить за собою ще більше проблем. А воно вам треба?

Діва

Ваша кохана людина продовжує вас радувати. У вас явне потепління у відносинах і ви навчилися слухати один одного. А сьогодні вона ще і стримає свою обіцянку і виконає те, про що ви так давно просите!

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Терези

Через те, що на вас зараз стільки всього навалилося по роботі, ви можете відчувати занепад сил і енергії. Розуміємо. Але якщо закриєтеся від світу, все стане тільки гірше. Прийміть допомогу від коханої людини і насолоджуйтеся тим, як все круто у вас виходить, коли ви разом.

Скорпіон

Діти явно порадують вас сьогодні. Успіхами в школі, якщо вони вже дорослі або просто щирою посмішкою, якщо у вас маленька дитина. Варто цінувати такі моменти, адже життя насправді швидкоплинне.

Стрілець

У Стрільців сприятливий день, щоб завагітніти. Ніхто, звичайно, вас не примушує, але якщо ви давно планували і чекали, то, можливо, сьогодні той самий день Х.

Козеріг

Сьогодні вас відвідає багато ідей, та й взагалі у вас в голові зараз відбувається багато розумових процесів. Чим зайнятися, де знайти певну суму грошей, куди їх краще вкласти. Знайомо, правда? Вирішіть сьогодні для себе ці питання раз і назавжди!

Водолій

Майте на увазі, що якщо приймете сьогодні запрошення від друзів піти кудись, то витратитися доведеться саме вам. Так уже влаштовані ваші друзі, так що або будьте до цього готові, або, все таки, залишіться вдома.

Риби

Риби, якщо вам так хочеться зробити це татуювання, то дозвольте собі його зробити! Не слухайте нікого, слухайте тільки себе. Ви явно хочете яскравих змін в зовнішності, але не настільки, щоб фарбуватися в зелений колір.

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