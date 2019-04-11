Сюжет нової стрічки «Доньки-матері» (робоча назва — «2 + 2 = 6») торкається соціальних проблем та розповідає про сімейні суперечки з гумором. Чому варто подивитися «Доньки-матері»? Що чекає глядачів у серіалі? Подробиці — в матеріалі!

1. Захопливий сюжет

Глядачі дізнаються історію 40-річної пари, яка переживає непростий період у житті. Щойно подружжя вирішує розлучитися, дружина розуміє, що вагітна. Здавалося б, це типова мелодрама, але ні. Цього ж дня стає відомо, що їхня 16-річна дочка теж при надії. Дівчина завагітніла від головного хулігана школи. Що ж чекає сім’ю у майбутньому?

2. Соціальне підґрунтя

Сюжет серіалу «Доньки-матері» зачіпає наболілі соціальні теми — розлучення, незапланована вагітність, непорозуміння батьків та дітей. Розгортання подій навколо однієї родини дає можливість зрозуміти причини сімейних сварок. Але не забуваймо і про гумор, який супроводжується прекрасною грою акторів.

Ситуація, в яку потрапляють герої картини, дуже життєва. Вона непроста, тому багато глядачів знайдуть схожість із головними персонажами серіалу. Однозначно, вам буде цікаво спостерігати, як Ігор та Наталія Ковалевичі та їхня юна донька виплутуватимуться зі складних обставин.

3. Відомі актори у новому амплуа

Фатальні, пристрасні та вольові — так можна описати героїнь Наталії Васько, які ми бачили раніше на екрані. У серіалі «Доньки-матері актриса зіграє енергійну перфекціоністку Наталію Ковалевич. Її персонаж — педагог до мозку кісток. Багаторічна робота в школі загартувала в жінці жорстокого, але справедливого керівника. Наталія — людина дії, вона звикла вирішувати проблеми відразу.

На роль чоловіка головної героїні Ігоря Ковалевича затвердили українського актора Олександра Кобзаря. Його персонаж закохався у свою майбутню дружину з першого погляду і до сьогоднішнього дня відчуває до неї палкі почуття. У шлюбі Ігор ніколи не був главою сім’ї, чоловік віддав цю роль Наталі. Але їй набридло тягнути на собі всі «принади» подружнього життя, і жінка подала на розлучення.

Ба більше, парі доведеться дізнатися ще одну новину: їхня 16-річна дочка Христина вагітна від головного хулігана школи. Юну дівчину зіграла акторка Даша Легейда.

4. Виробництво Vavёrka Production

Компанія Vavёrka Production спеціалізується на гумористичних жанрах на телебаченні. І серіал «Доньки-матері» — чергова стрічка з інтригуючим сюжетом та неперевершеними акторами. Авторами ідеї «Доньки-матері» виступили Дмитро Танкович, Олексій Поляков, Павло Кривчик та Дмитро Хрипун. Зазвичай у перші дні зйомок актори та команда перебувають у напрузі, але тут хвилювання й в помині не було. На майданчику панувала тепла атмосфера — така ж, як і сама стрічка.

5. Серіал для всієї родини

Зворушлива історія родини Ковалевичів зацікавить навіть найбільш примхливих глядачів. Адже життя героїв «Доньки-матері» нагадує долю багатьох українців, які намагаються вирішити свої сімейні проблеми. Нова лірична стрічка на СТБ обіцяє бути легкою, світлою та актуальною для всіх шанувальників хороших фільмів.

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