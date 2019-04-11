Які новинки кіно вийдуть у квітні 2019 року? Коли після холодної зими хочеться більше гуляти, але повітря ще не сильно прогрілося, задумайтеся про похід в кінотеатр разом з друзями або коханою людиною. Тим паче, список фільмів, які вийдуть у квітні 2019 року, значний. Дивіться в матеріалі.

Шазам!

Дата виходу: 4 квітня 2019 р.

Жанр: фантастика, бойовик

Країна: США

Вікове обмеження: 12+

Режисер: Девід Ф. Сандберг

Актори: Захарі Лівай, Ешер Енджел, Грейс Фултон, Купер Ендрюс

Опис: Підліток Біллі скитається між вулицею та прийомними сім’ями і ніде не може знайти собі місце. Одного разу органи опіки таки забирають хлопчика і прилаштовують у велику прийомну сім’ю. Тут він знайомиться і зближується зі своїм новим братом, який, в свою чергу, схиблений на супергероях. Захищаючи брата, Біллі вплутується в бійку, заслуговує увагу чарівника і супердар – можливість ставати Шазамом, дорослим і сильним супергероєм. Але чи зможе він впораєтися з реальними труднощами дорослого життя?

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Кладовище домашніх тварин

Дата виходу: 4 квітня 2019 р.

Жанр: жахи, трилер

Країна: США

Вікове обмеження: 18+

Режисери: Кевін Колш, Денніс Відмаєр

Актори: Джейсон Кларк, Джон Літгоу, Емі Саймец, Наомі Френетт

Опис: Сім’я Луїса Кріда переїжджає в сільський будинок, який, як з’ясовується, розташований по сусідству з похмурим цвинтарем домашніх тварин. Саме тут Луїс ховає кішку, улюбленицю сім’ї, яка загинула під колесами вантажівки. Ця смерть тягне за собою низку жахливих подій, які доводять Крідам, що мертві повинні залишатися мертвими…

Хеллбой

Дата виходу: 11 квітня 2019 р.

Жанр: бойовик, пригоди, фантастика

Країна: США

Вікове обмеження: 18+

Режисер: Ніл Маршалл

Актори: Девід Харбор, Мілла Йовович, Саша Лейн, Пенелопа Мітчелл, Деніел Де Кім, Софі Оконедо

Опис: Фільм «Хеллбой» розповість про подорож Хеллбоя до Англії, де його чекає відчайдушна битва, яка може привести до кінця світу. Противниками Хеллбоя на цей раз стануть Кривава королева і дружина Мерліна Німує.

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Після

Дата виходу: 18 квітня 2019 р.

Жанр: драма, мелодрама

Країна: США

Вікове обмеження: 16+

Режисер: Дженні Гейдж

Актори: Хіро Файнс-Тіффін, Джозефіна Ленгфорд, Пітер Галлахер, Медоу Вільямс, Ділан Арнольд, Дженніфер Білз, Інанна Саркіс

Опис: Головні герої романтичної драми «Після» не повинні були зустрітися. Вона – справжній зразок для наслідування і живе за правилами. Він – багатий бунтар, для якого не існує ніяких меж. За законами жанру доля зводить їх разом, і між молодими людьми зароджується сильна хімія. Але до чого призведе цей роман?

Код «Червоний»

Дата виходу: 18 квітня 2019 р.

Жанр: біографія, драма, трилер

Країна: Велика Британія

Вікове обмеження: 18+

Режисер: Тревор Нанн

Актори: Софі Куксон, Том Х’юз, Джуді Денч, Тереза ​​Србова, Лоуренс Спеллман, Стефен Боксер, Філіп Лангхорн

Опис: Фільм «Код «Червоний» розповідає про реальну історію російської шпигунки, яка свого часу втрутилася в хід подій і змогла запобігти третій світовій війні. Зараз Джоан Стенлі живе в невеликому англійському містечку, майже не спілкуючись навіть із сусідами – вона давно залишила в минулому шпигунські будні та інтриги. Довгі роки вона тікала від б ританської розвідки, її ім’я стало легендою, а після розголошення всіх матеріалів щодо її дій стала всесвітньовідомою.

Месники: Завершення

Дата виходу: 25 квітня 2019 р.

Жанр: фантастика, бойовик

Країна: США

Вікове обмеження: 16+

Режисери: Ентоні Руссо, Джо Руссо

Актори: Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Марк Руффало, Скарлетт Йоханссон, Кріс Хемсворт, Джош Бролін, Еванджелін Ліллі

Опис: Месники і Стражі Галактики вступають в останню стадію війни з Таносом, що володіє всемогутньою Рукавичкою Нескінченності. Гряде фінальна битва між силами героїв і Божевільного Титана, яка раз і назавжди визначить подальшу долю не тільки Землі, але і цілого Всесвіту.

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